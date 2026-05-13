Σας ενδιαφέρει! Ποιοί συνταξιούχοι θα πάρουν επίδομα 300 ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Επίδομα 300 ευρώ αναμένεται να δοθεί τον Νοέμβριο σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, με τους τελικούς δικαιούχους να προκύπτουν από ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης εξετάζονται συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος έως 1.000 ευρώ, δικαιούχοι σύνταξης χηρείας, συνταξιούχοι αναπηρίας και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η οριστικοποίηση των κριτηρίων αναμένεται να γίνει με διάταξη νόμου που θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών τις επόμενες ημέρες.

Πώς θα καθοριστούν οι δικαιούχοι

Οι τελικοί δικαιούχοι του επιδόματος δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς θα προηγηθεί η νομοθετική ρύθμιση με τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα αφορούν την ηλικία, το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση των συνταξιούχων.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ», οι δικαιούχοι υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η τελική εικόνα θα προκύψει μετά την εφαρμογή των προϋποθέσεων που θα τεθούν για κάθε κατηγορία.

Οι κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ

Σύμφωνα με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», από τις 1.968.235 κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν τον Απρίλιο, οι περισσότερες ήταν έως 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή καταγράφηκαν 1.128.235 κύριες συντάξεις, ποσοστό 57,32%.

Αναλυτικότερα, οι κύριες συντάξεις γήρατος έως 500 ευρώ ανήλθαν σε 265.400. Άλλες 862.835 συντάξεις καταγράφηκαν στο εύρος από 501 έως 1.000 ευρώ.

Αν στις παραπάνω κατηγορίες προστεθούν και οι 592.339 συντάξεις από 1.001 έως 1.500 ευρώ, τότε ο συνολικός αριθμός φτάνει τις 1.720.574 συντάξεις. Το μέγεθος αυτό προσεγγίζει τον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος των χαμηλοσυνταξιούχων που αναμένεται να δοθεί τον Νοέμβριο.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες που εξετάζονται

Στους δυνητικούς δικαιούχους πρέπει να προστεθούν και όσοι προκύπτουν από τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων. Τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας ήταν 33.444.

Στο πλαίσιο της τελικής επιλογής θα εξεταστούν επίσης οι συντάξεις θανάτου και οι αναπηρικές συντάξεις. Οι συντάξεις θανάτου ανήλθαν σε 376.553, ενώ οι αναπηρικές σε 172.643, με την τελική ένταξη να εξαρτάται από τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια που θα τεθούν.

Η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο

Η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη τον Απρίλιο υπολογίστηκε στα 865,25 ευρώ μικτά. Σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν είχε διαμορφωθεί στα 864,55 ευρώ, η αύξηση ήταν μόλις 0,7 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, η διαφορά είναι μεγαλύτερη. Τον Απρίλιο του 2025 η μέση κύρια σύνταξη είχε υπολογιστεί στα 842,21 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε κατά 23,04 ευρώ.

Πόσοι ήταν οι συνταξιούχοι τον Απρίλιο

Οι συνταξιούχοι ανήλθαν τον φετινό Απρίλιο σε 2.532.354. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 3.563 σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν είχαν καταγραφεί 2.528.791 συνταξιούχοι.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Τότε οι συνταξιούχοι ήταν 2.503.027, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε ένα έτος καταγράφηκαν 29.327 περισσότεροι.

Οι νέες συντάξεις και τα αναδρομικά

Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 28.832 νέες συντάξεις, για τις οποίες δαπανήθηκαν 17.221.288 ευρώ. Παράλληλα, καταβλήθηκαν 85.130.319 ευρώ ως αναδρομικά για τον χρόνο αναμονής.

Από τις νέες συντάξεις, οι περισσότερες ήταν κύριες και εκδόθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 16.488 συντάξεις, ποσοστό 57,18%, οι οποίες αφορούν πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Η διαφορά ανάμεσα σε ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα

Οι νέες κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ απέφεραν κατά μέσο όρο μηνιαίο εισόδημα 793,28 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο κατά 71,97 ευρώ από τον συνολικό μέσο όρο.

Αντίθετη εικόνα καταγράφηκε στις συντάξεις που προέρχονται από τον Δημόσιο Τομέα. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις του Δημοσίου, με μέσο όρο δαπάνης 1.378,82 ευρώ, δηλαδή υψηλότερο κατά 513,57 ευρώ από τον συνολικό μέσο όρο.