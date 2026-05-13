Επίδομα μητρότητας: Τα ποσά, οι δικαιούχες και οι πληρωμές Ιουνίου

Το επίδομα μητρότητας θα καταβληθεί ξανά από τον e-ΕΦΚΑ στις 21 Μαΐου 2026, ενώ τον Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη πληρωμές για τις δικαιούχες.

Το επίδομα μητρότητας θα καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ στις 21 Μαΐου 2026, στη δεύτερη και τελευταία πληρωμή του Μαΐου για τη συγκεκριμένη παροχή. Η καταβολή αφορά μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη μισθωτές, όπως ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχες που έχουν λάβει 56 ημέρες άδειας κυοφορίας και 63 ημέρες άδειας λοχείας, δηλαδή συνολικά 119 ημέρες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φορέα, θα πληρωθούν όσες υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση από την 1η Μαΐου 2026 έως τις 15 Μαΐου 2026 και η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί.

Ποιες δικαιούχες πληρώνονται στις 21 Μαΐου

Η καταβολή της 21ης Μαΐου αφορά τις εργαζόμενες μητέρες που υπέβαλαν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας». Η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 15 Μαΐου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η αίτηση να έχει οριστικοποιηθεί. Η προηγούμενη καταβολή του επιδόματος μητρότητας για τον μήνα Μάιο πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου.

Το ποσό του επιδόματος μετά την αύξηση

Το επίδομα μητρότητας έχει αυξηθεί από την 1η Απριλίου 2026 στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ μεικτά που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Η αύξηση συνδέεται με την εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η βάση υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας ισούται με το ύψος του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, το ποσό που λαμβάνει η δικαιούχος διαμορφώνεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές της.

Παράδειγμα υπολογισμού για μισθωτή

Για μισθωτή εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα με μεικτό μισθό 1.700 ευρώ και άδεια 119 ημερών, κυοφορίας και λοχείας, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταβάλει 920 ευρώ μεικτά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό.

Στο ίδιο παράδειγμα, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει τα 780 ευρώ μεικτά που υπολείπονται από τον μισθό της. Το επίδομα μητρότητας είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, αλλά πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του εντύπου Ε1.

Οι πληρωμές του Ιουνίου 2026

Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη πληρωμές για το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου 2026.

Στις 8 Ιουνίου θα πληρωθούν όσες υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 16 Μαΐου 2026 έως τις 2 Ιουνίου 2026, εφόσον η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί. Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2026 για αιτήσεις από τις 3 Ιουνίου έως τις 16 Ιουνίου 2026 που έχουν επίσης οριστικοποιηθεί.

Ποιες μισθωτές καλύπτει η παροχή

Το επίδομα χορηγείται στις άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται σε συγκεκριμένους τέως φορείς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασφαλισμένες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του τ. ΤΑΞΥ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα.

Στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αποκλειστικές νοσοκόμες, οικιακές βοηθοί, περιστασιακά απασχολούμενες κατ’ οίκον αμειβόμενες με εργόσημο, ρητινοσυλλέκτριες, ξεναγοί και μέλη δασικών συνεταιρισμών.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τις μισθωτές

Για τη χορήγηση του επιδόματος στις μισθωτές, οι ασφαλισμένες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο τελευταία έτη που προηγούνται της ημέρας του τοκετού. Παράλληλα, δεν πρέπει να εργάζονται κατά τον χρόνο επιδότησης.

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί τα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας και λοχείας, για συνολικά 119 ημέρες. Από αυτές, οι 56 ημέρες δίνονται πριν από τον τοκετό και οι 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας μεταφέρεται μετά τον τοκετό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η επιδότηση για συνολικά 119 ημέρες.

Οι προϋποθέσεις για τις μη μισθωτές

Στις μη μισθωτές περιλαμβάνονται άμεσα ασφαλισμένες ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες του e-ΕΦΚΑ. Η αναφορά αφορά ασφαλισμένες του τ. ΟΑΕΕ, του τ. ΕΤΑΑ, του τ. ΟΓΑ και ασφαλισμένες με εργόσημο ΟΓΑ.

Για να λάβουν τα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας και λοχείας, οι μη μισθωτές πρέπει να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Πρέπει επίσης να έχουν ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.