Επίδομα 300 ευρώ: Τι αλλάζει σύμφωνα με τον Πιερρακάκη

Η ενίσχυση των 300 ευρώ επεκτείνεται σε περισσότερους δικαιούχους, ενώ οι χήρες με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας θα τη λαμβάνουν από τα 60 έτη.

Επίδομα 300 ευρώ: Αύξηση τόσο στο ποσό όσο και στον αριθμό των δικαιούχων ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας».

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται και ειδική πρόβλεψη για τις χήρες, οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση από τα 60 έτη και όχι από τα 65, όταν η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας.

Ποια αλλαγή ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός ανέφερε ότι η ενίσχυση αυξάνεται από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ, ενώ διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για παρέμβαση με κοινωνικό χαρακτήρα, η οποία εντάσσεται στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί και πρόκειται να περιληφθούν σε σχέδιο νόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις χήρες, τονίζοντας ότι αποκαθίσταται μια αδικία για όσες έχουν ως μοναδική σύνταξη τη σύνταξη χηρείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη κατηγορία θα λαμβάνει την ενίσχυση των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 ετών, αντί για τα 65.

Ποιους αφορά η ενίσχυση των 300 ευρώ

Το συγκεκριμένο επίδομα χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Με τις νέες προβλέψεις, το μέτρο αφορά πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Η αύξηση του ποσού και η διεύρυνση των δικαιούχων παρουσιάζονται ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου κοινωνικών παρεμβάσεων.

Η ειδική πρόβλεψη για τις χήρες

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε ειδικά στην αλλαγή που αφορά τις χήρες με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση των 300 ευρώ θα χορηγείται στη συγκεκριμένη κατηγορία από τα 60 έτη.

Το νομοσχέδιο που έρχεται σε διαβούλευση

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, θα ενταχθεί και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχουν ανακοινωθεί.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις αυτές μέτρα με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Τα μέτρα για οικογένεια και στέγη

Στα μέτρα που παρουσίασε περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στο πεδίο της στέγης, προβλέπεται διεύρυνση των δικαιούχων της ετήσιας επιστροφής ενοικίου.

Παράλληλα, θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η ρύθμιση αφορά γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές, τους οποίους ο υπουργός χαρακτήρισε ανθρώπους που κρατούν όρθιο το κοινωνικό κράτος.

Παρεμβάσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και αγρότες

Στο ίδιο πλαίσιο νομοθετείται η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται επίσης η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους.

Παράλληλα, προβλέπεται φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το Δημόσιο εκτιμά ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ρυθμίσεις για ιδιωτικό χρέος και πρώτη κατοικία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν αλλεπάλληλες κρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με την εξόφληση του 25% της οφειλής.

Παράλληλα, διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, παρέμβαση που αφορά περίπου 300.000 πολίτες.

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Στο σχέδιο νόμου εντάσσεται και παρέμβαση για την κύρια κατοικία μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι οφειλέτες θα μπορούν να διεκδικήσουν ρύθμιση για την κύρια κατοικία τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη περιουσία τους.

Το ύψος του «κουρέματος» και της μηνιαίας δόσης θα καθορίζεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του.

Η εικόνα της οικονομίας και οι διεθνείς αβεβαιότητες

Στην ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στη διεθνή συγκυρία, επισημαίνοντας ότι παραμένει δύσκολη και χαρακτηρίζεται από σημαντικές αβεβαιότητες.

Στάθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις επιπτώσεις στην ενέργεια, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στην εμπιστοσύνη των αγορών.

Όπως σημείωσε, ακόμη και αν υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση, η οικονομία θα συνεχίσει για ένα διάστημα να κινείται σε συνθήκες επιφυλακής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χώρες θα χρειαστούν το δεύτερο μισό του 2026 για να αποκαταστήσουν τις υστερήσεις και τις αρρυθμίες που εμφανίστηκαν στο πρώτο μισό.

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι επενδύσεις αυξήθηκαν από 11% του ΑΕΠ το 2019 σε 17% το 2025.

Η ανεργία έχει μειωθεί κοντά στο 8%, από 27% στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης.

Το δημόσιο χρέος, όπως είπε, ακολουθεί σταθερή καθοδική πορεία, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της δεκαετίας και συγκεκριμένα στο 119% το 2029.

Παράλληλα, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί από 20% του ΑΕΠ το 2010 σε 42% σήμερα, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 51%.

Το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή των πλεονεκτημάτων της οικονομίας σε μόνιμη εθνική ισχύ.

Έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων στην ενέργεια, στις υποδομές, στα logistics και στην τεχνολογία.

Αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη στήριξη της καινοτομίας.

Για το 2026, όπως είπε, η ανάπτυξη έχει αναθεωρηθεί από το 2,4% στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται προσωρινά.

Με βάση τα νέα δεδομένα για το 2027, ανέφερε ότι αναθεωρούνται ανοδικά η ανάπτυξη και οι επενδύσεις και καθοδικά ο πληθωρισμός.