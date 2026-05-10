Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – Η ηθική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 1ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – Η ηθική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» που πραγματοποιήθηκε 4-6 Μαίου στη Θεσσαλονίκη.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και διεθνή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού μετάφρασης και ερμηνείας Αρχαίου Ελληνικού Κειμένου. Η διοργάνωση, η οποία έθεσε στο επίκεντρο το έργο του Αριστοτέλη και τη σύνδεσή του με τη σύγχρονη εποχή, υλοποιήθηκε από την ΚΟΙΝΣΕΠ «Εργαστήριο Αειφορίας και Πολιτισμού». τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης και το Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στην πρώτη αυτή υλοποίηση του διαγωνισμού συμμετείχαν 35 μαθητές και 24 εκπαιδευτικοί από 21 σχολικές μονάδες της Ελλάδας και μία από την Ιταλία. Ο διαγωνισμός τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος».

Το Χρονικό της Διοργάνωσης: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου με μια θερμή υποδοχή και παιχνίδια γνωριμίας στο 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης. Την Τρίτη 5 Μαΐου, οι μαθητές διαγωνίστηκαν στο 2ο ΓΕΛ Συκεών στη μετάφραση και τον σχολιασμό αποσπάσματος από τα «Ηθικά Νικομάχεια». Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», όπου αναδείχθηκαν νέες διδακτικές πρακτικές και η σημασία της αριστοτελικής ηθικής σήμερα. Η ημέρα έκλεισε με ξενάγηση των αποστολών σε ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Η Τελετή Λήξης και οι Βραβεύσεις: Η διοργάνωση κορυφώθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου με την πανηγυρική τελετή απονομής των βραβείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολιτισμού «Παύλος Μελάς» του δήμου Ωραιοκάστρου στο Παλαιόκαστρο. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του δήμου Ωραιοκάστρου, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Αχιλλέα Ρούση

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους τους συμμετέχοντες και προσδοκά ο διαγωνισμός αυτός να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό εκπαιδευτικό θεσμό που θα προάγει τον διάλογο, την κριτική σκέψη και την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά του Αριστοτέλη.