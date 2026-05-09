Ποιά είναι τα 238 σχολεία σε 132 Δήμους που ανακαινίζονται

Στη Β΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάσσονται 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 Δήμους, με εργασίες ανακαίνισης που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι, ώστε οι σχολικές εγκαταστάσεις να είναι πλήρως λειτουργικές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πώς θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις

Τα έργα που εντάσσονται στη Β΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» θα υλοποιηθούν από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς.

Ποιες εργασίες θα γίνουν στα σχολεία

Οι παρεμβάσεις θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας ή σχολικού συγκροτήματος.

Σε όλα τα σχολεία προβλέπονται σημαντικές εργασίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρωματισμούς στην εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία.

Τι αλλάζει σε πάνω από 200 σχολεία

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης κατασκευές, επισκευές ή ανακαινίσεις WC, συμπεριλαμβανομένων WC για άτομα με αναπηρία.

Ακόμη, προβλέπεται κατασκευή ή επισκευή ράμπας για άτομα με αναπηρία, καθώς και παρεμβάσεις σε γήπεδα μπάσκετ ή βόλεϊ ή σε παιδικές χαρές στα Νηπιαγωγεία.

Στις εργασίες εντάσσονται και μονώσεις δώματος ή επισκευές κεραμοσκεπής, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η κατανομή των σχολείων ανά Περιφέρεια

Τα σχολεία που εντάσσονται στη Β΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» κατανέμονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Στην Αττική εντάσσονται 106 σχολεία, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία 27. Στην Πελοπόννησο περιλαμβάνονται 19 σχολεία, στη Δυτική Ελλάδα 15 και στη Θεσσαλία επίσης 15.

Στην Κρήτη εντάσσονται 14 σχολεία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 10. Στη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνονται 7 σχολεία, ενώ στο Νότιο Αιγαίο 6.

Από 5 σχολεία εντάσσονται στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ήπειρο και στα Ιόνια Νησιά, ενώ στη Δυτική Μακεδονία περιλαμβάνονται 4 σχολεία.

Τι ανέφερε ο Χρίστος Δήμας

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στη συνέχεια του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης.

Όπως δήλωσε, μετά την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», προχωρά η Β΄ Φάση ενός έργου με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το έργο βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι το έργο έχει συνολικό ύψος 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που προέρχεται και πάλι από δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Οι μελέτες για την τρίτη φάση

Στο ποσό της δωρεάς περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελετών για τουλάχιστον 450 σχολικές μονάδες.

Οι μελέτες αυτές αφορούν την τρίτη φάση υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία σχεδιάζεται να ενταχθούν σχολεία και από άλλους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χρίστο Δήμα, στον σχεδιασμό για την επόμενη φάση περιλαμβάνονται και ειδικά σχολεία.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για ουσιαστική αλλαγή στο δημόσιο σχολείο.

Όπως τόνισε, ήδη 431 σχολικές μονάδες σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας ανακαινίστηκαν και παραδόθηκαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την ίδια, δόθηκε στα ειδικά σχολεία, στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Για τη δεύτερη φάση του προγράμματος, η υπουργός έκανε λόγο για νέα παρέμβαση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση ακόμη 238 σχολείων και σχολικών συγκροτημάτων.

Ο συνολικός σχεδιασμός για τα σχολικά κτίρια

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο την αισθητική εικόνα των σχολείων.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και των εκπαιδευτικών, μέσα από ασφαλέστερους χώρους, καλύτερη προσβασιμότητα, ανακαινισμένες αίθουσες, αυλές και υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης.

Η υπουργός σημείωσε ότι ο συνολικός σχεδιασμός φτάνει πλέον τα 650 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια, η επένδυση αυτή στοχεύει σε ένα δημόσιο σχολείο πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο.