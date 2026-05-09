ΔΥΠΑ – Νέο επίδομα 600 ευρώ: Ποιοί θα το πάρουν

Οι αργίες του 2026, παρά τις διαφοροποιήσεις στο πώς «πέφτουν» μέσα στην εβδομάδα, προσφέρουν αρκετές δυνατότητες για προγραμματισμό.

Το «Μαζί για το Παιδί» δίνει οδηγίες σε μαθητές και γονείς για τη διαχείριση του άγχους ενόψει των σχολικών εξετάσεων.

Νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με απαγόρευση χρήσης κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και μέτρα για τη στάθμευση.

Η Γιορτή της Μητέρας 2026 γιορτάζεται την Κυριακή 10 Μαΐου, τιμώντας τη μητρική αγάπη, τη φροντίδα και τη συμβολή των μητέρων στην οικογένεια και την κοινωνία.

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» 2026-2027 ανοίγει νωρίτερα για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με προθεσμία υποβολής θέσεων έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ο χανταϊός έχει προκαλέσει ανησυχία μετά τα κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας.

Αξίζει να σημειωθει πως οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026 δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ αναμένονται άμεσα, με 800.000 αιτήσεις για 300.000 επιταγές.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αφορά υφιστάμενα δάνεια και δεν προβλέπει καμία μορφή «κουρέματος» για ήδη υπάρχουσες οφειλές. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τα δάνεια που θα χορηγηθούν στο μέλλον.

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός», διαβεβαίωσε σήμερα (8/5) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έπειτα από επιδημία που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες.

Η αναθεώρηση του άρθρου 16 επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την υποχρεωτική εκπαίδευση και τη συνταγματική προστασία της ελληνικής γλώσσας και σημαίας.

Αρκετές «παγίδες» κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες μπορεί να κοστίσουν ... ακριβά στους υπόχρεους.

Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο.

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στην κεντρική πλατεία στην Νέα Φιλαδέλφεια.

«Κρυφές» αγοραπωλησίες ακινήτων και αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις που τρέχει η ΑΑΔΕ, η οποία περνά από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών.

Έως και τις 13 Μαΐου θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα (συνολικά 600 ευρώ), ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα έχουν και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Στη Β΄ Φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάσσονται 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 Δήμους, με εργασίες ανακαίνισης που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν έως τις 15 Μαΐου 2026 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

