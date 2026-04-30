ΔΥΠΑ – Τελικά ποιοί θα πάρουν επίδομα ανεργίας έως και 1.295 ευρώ; Αναλυτικός οδηγός

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγός για το επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ - Τι ισχύει με τις πληρωμές, τη φορολογία και τους δικαιούχους

ΔΥΠΑ– Το πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, καθώς δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη η αποτελεσματικότητα του.

Σύμφωνα με το enikonomia, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη μέχρι πότε θα εφαρμόζεται το πολιτικό επίδομα και δεν αποκλείεται να ισχύσει και μέχρι τον Σεπτέμβριο 2026.

Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του θα πρέπει να σταματήσει να εφαρμόζεται προκειμένου να ληφθούν κάποια συμπεράσματα για το πώς πήγε και μετά θα αποφασιστεί για το εάν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το πιλοτικό και πάρει τη θέση του τακτικού επιδόματος ή εάν θα ισχύσει το προηγούμενο μοντέλο, συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Ποιο επίδομα ανεργίας θα πάρει κάποιος που μπαίνει τώρα στο Ταμείο Ανεργίας

Κάποιος ασφαλισμένος που θα μπει αυτήν την περίοδο στο Ταμείο Ανεργίας και πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα λάβει κανονικά το τακτικό επίδομα ανεργίας και όχι το πιλοτικό επίδομα ανεργίας καθώς το τελευταίο αφορά μόνο τους 15.000 ανέργους που επιλέχθηκαν, διευκρινίζει πηγή του υπουργείου μιλώντας στο enikonomia.

Υπενθυμίζεται πως το τακτικό επίδομα ανεργίας ανέρχεται πλέον από την 1η Απριλίου στα 565,093 ευρώ από 540,50 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα λόγω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από τα 880 ευρώ μεικτά

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας μετά την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026. Αναλυτικά:

Σε ποιους χορηγείται το τακτικό επίδομα ανεργίας;

Σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Πώς μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για το τακτικό επίδομα ανεργίας;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για το τακτικό επίδομα ανεργίας, αφού πρώτα έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του και μάλιστα σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr) από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με την επιλογή: “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του κατά τον ίδιο τρόπο με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας του, με τη συνδρομή της υπηρεσίας.

Επικαιροποιεί τα στοιχεία τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και δηλώνει:

αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του και τα στοιχεία τους, για να του χορηγηθεί προσαύξηση

ενεργό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος σε έναν από τους συμμετέχοντες Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), στον οποίο θα εκδοθεί προπληρωμένη κάρτα για την πίστωση των επιδομάτων του

αν είναι μονογονέας

Και συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο εάν αυτά απαιτούνται.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στη ΔΥΠΑ ότι παραμένει άνεργος και πληροί της προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Ωστόσο μένει να φανεί εάν σε αυτό ενσωματωθεί το επόμενο διάστημα το πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.205 ευρώ και χορηγείται για έως 24 μήνες.

Όλοι οι δικαιούχοι του τακτικού επιδόματος ανεργίας λαμβάνουν 565,093 ευρώ;

Όχι, διότι αυτό εξαρτάται από:

το καθεστώς απασχόλησης του ανέργου. Δηλαδή εάν ο άνεργος απασχολούνταν με πλήρη /μερική /εκ περιτροπής εργασία πριν τη διακοπή της δουλειάς.

τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που έχει ένας άνεργος στο νοικοκυριό του. Δηλαδή το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος που δηλώνει ο δικαιούχος στη φορολογική του δήλωση.

Πώς διαμορφώνεται το τακτικό επίδομα ανεργίας σε ημερήσια και μηνιαία βάση μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού;

Το ημερήσιο επίδομα ανεργίας: Αυτό αντιστοιχεί στο 55% του κατώτατου ημερομισθίου και ανέρχεται στα 22,60 ευρώ από 21,62 ευρώ.

Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας: Αυτό ισούται με 25 ημερήσια επιδόματα και διαμορφώνεται στα 565,093 ευρώ από 540,50 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το τακτικό επίδομα ανεργίας;

Το ποσό του επιδόματος ανεργίας του δικαιούχου διαμορφώνεται ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης του. Ειδικότερα:

Το επίδομα ανεργίας είναι 565,093 ευρώ για ανέργους πλήρους απασχόλησης που είχαν μισθό άνω του 12πλάσιου του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή λάμβαναν αποδοχές πάνω από 493,08 ευρώ.

Το επίδομα ανεργίας είναι 423,73 ευρώ για ανέργους μερικής απασχόλησης που είχαν μισθό μεγαλύτερο από το 6πλάσιο του βασικού ημερομισθίου και μικρότερο από το 12πλάσιο. Δηλαδή είχαν μηνιαίες αποδοχές από 246,54 ευρώ έως 493,07 ευρώ.

Το επίδομα ανεργίας είναι 282,49 ευρώ για ανέργους τους που εργάζονταν με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης και είχαν μισθό μικρότερο από το 6πλάσιο του βασικού ημερομισθίου. Δηλαδή οι αποδοχές τους ήταν έως 246,53 ευρώ.

Σε ποιες περιπτώσεις το τακτικό επίδομα ανεργίας δεν φορολογείται;

Όταν το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου από άλλες πηγές εισοδήματος (π.χ., ενοίκια) δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Θα πρέπει να δηλωθεί το τακτικό επίδομα ανεργίας στη φορολογική δήλωση;

Ναι

Πώς πληρώνεται το τακτικό επίδομα ανεργίας;

Μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Μπορεί να κατασχεθεί το τακτικό επίδομα ανεργίας από την Εφορία;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το τακτικό επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ δεν μπορεί να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή πιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες) εάν το ποσό αυτό έχει δηλωθεί σε ακατάσχετο λογαριασμό.

Εάν το επίδομα ανεργίας κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό ή σε λογαριασμό που δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος, τότε μπορεί να κατασχεθεί.