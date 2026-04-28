Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ – Συναγερμός: Κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χιλιάδες δικαιούχοι

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 κινδυνεύει να αφήσει εκτός χιλιάδες δικαιούχους λόγω κατάρρευσης της πλατφόρμας αιτήσεων της ΔΥΠΑ και συνεχόμενων καθυστερήσεων.

Ο κοινωνικός τουρισμός 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αναστάτωσης, καθώς το πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ αδυνατεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο αιτήσεων. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες πολίτες να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ακόμη και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε σοβαρές ανησυχίες, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει, ενώ πολλοί από τους υποψήφιους δικαιούχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν όχι λόγω κριτηρίων, αλλά εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που παραμένουν άλυτα.

Πίεση στο σύστημα και αιτία της δυσλειτουργίας

Η μαζική προσέλευση χρηστών στην πλατφόρμα φαίνεται πως ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το πρόβλημα συνδέεται με τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε το γεγονός ότι η πλατφόρμα άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ ταυτόχρονα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες η διαδικασία γινόταν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο. Η αλλαγή αυτή οδήγησε σε απότομη αύξηση της επισκεψιμότητας, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της λειτουργίας.

Παρατάσεις χωρίς ουσιαστική λύση

Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις που δόθηκαν για την υποβολή αιτήσεων, το βασικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Αρχικά δόθηκε παράταση που έληγε τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε νέα προθεσμία έως την Τετάρτη.

Ωστόσο, ακόμη και με το επιπλέον χρονικό περιθώριο, η εικόνα της πλατφόρμας δεν βελτιώθηκε. Οι χρήστες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, με το σύστημα να «κολλάει» ή να διακόπτει την προσπάθεια πριν την ολοκλήρωση της αίτησης.

Χαμηλός αριθμός αιτήσεων σε σχέση με τους δικαιούχους

Μέχρι το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, μόλις 180.000 πολίτες είχαν καταφέρει να υποβάλουν αίτηση, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων. Από αυτούς, περισσότεροι από 130.000 είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν εμφανιστούν τα σοβαρά προβλήματα στο σύστημα.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και ανέργους, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους. Ωστόσο, οι τεχνικές δυσκολίες δημιουργούν τον κίνδυνο να μην καλυφθεί αυτός ο αριθμός, αφήνοντας εκτός μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων.

Οι εμπειρίες των χρηστών από την πλατφόρμα

Οι προσπάθειες πρόσβασης στην πλατφόρμα χαρακτηρίζονται από μεγάλες καθυστερήσεις και συνεχείς διακοπές. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνταν αναμονή άνω της μίας ώρας μόνο για την εισαγωγή στοιχείων, ενώ στη συνέχεια το σύστημα κατέρρεε.

Ακόμη και όταν οι χρήστες κατάφερναν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους, εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος που δεν επέτρεπαν τη συνέχιση της διαδικασίας. Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες δεν έφερναν διαφορετικό αποτέλεσμα, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια.

Ορατός κίνδυνος για τον προϋπολογισμό του προγράμματος

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ για την κάλυψη 300.000 δικαιούχων. Ωστόσο, τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί δημιουργούν αμφιβολίες για την πλήρη αξιοποίησή του.

Εφόσον δεν υποβληθούν εγκαίρως όλες οι αιτήσεις, είναι πιθανό μέρος των διαθέσιμων πόρων να παραμείνει αδιάθετο. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι πολίτες θα επωφεληθούν από τις παροχές, παρά τη μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται.

Παράλληλα προγράμματα για αγρότες και κοινωνικές παροχές

Την ίδια στιγμή, ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 που απευθύνονται σε αγρότες μέσω του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Οι δικαιούχοι φτάνουν τους 159.321, με σημαντικές παροχές σε χρήμα και υπηρεσίες.

Προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις για αγρότισσες μητέρες, βραβεία για μαθητές που εισάγονται σε ΑΕΙ, καθώς και επιταγές για διακοπές σε συγκεκριμένες περιοχές. Παράλληλα, προσφέρονται δυνατότητες συμμετοχής σε κατασκηνώσεις, εκδρομές, προγράμματα ιαματικών λουτρών, καθώς και παροχές όπως δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου.