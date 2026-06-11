Market Pass 2026: Αναδρομικά έως 200 ευρώ για 600.000 δικαιούχους

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Περίπου 600.000 οικονομικά ευάλωτοι πολίτες και οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν από το φθινόπωρο αναδρομική ενίσχυση για αγορές τροφίμων μέσω του Market Pass 2026.

Αναδρομική ενίσχυση για αγορές τροφίμων αναμένεται να λάβουν από το φθινόπωρο περίπου 600.000 οικονομικά ευάλωτοι πολίτες και οικογένειες με παιδιά, μέσω του Market Pass 2026.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ενίσχυση θα αφορά αγορές βασικών ειδών από σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις τροφίμων, με την πλατφόρμα να αναμένεται να δημιουργηθεί στον ΟΠΕΚΑ. Το ποσό για πέντε μήνες εκτιμάται ότι θα φτάνει συνολικά τα 200 ευρώ, με βάση μηνιαία επιδότηση που ξεκινά από τα 40 ευρώ.

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι

Στους δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται οι πολίτες που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο διπλασιασμού της μηνιαίας παροχής, στα 400 ευρώ.

Στην ενίσχυση αναμένεται να ενταχθούν και άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, χωρίς την επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων. Παράλληλα, προβλέπεται στήριξη για οικογένειες με παιδιά μέσω έκτακτης πρόσθετης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21.

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Μακροχρόνια άνεργοι και πολίτες σε ακραία φτώχεια

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για διάστημα από 12 έως 24 μήνες. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη παροχή.

Επιπλέον, δικαιούχοι μπορούν να είναι πολίτες που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η κατάστασή τους θα πρέπει να πιστοποιείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή από τα Κέντρα Κοινότητας.

Χωρίς νέα αίτηση η διαδικασία

Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν θεωρείται απαραίτητη η υποβολή νέας αίτησης. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να επιβεβαιώνεται ποιοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Τα ποσά θα πιστώνονται σε vouchers, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Η χρήση τους θα γίνεται σε συμβεβλημένα καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και παντοπωλεία.

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Πώς θα χρησιμοποιούνται τα voucher

Η επιταγή κάθε μήνα θα μπορεί να εξαργυρώνεται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών. Δεν θα πρόκειται για ελεύθερη χρηματική καταβολή, αλλά για στοχευμένη ενίσχυση κατανάλωσης.

Η ισχύς κάθε κουπονιού θα είναι εξάμηνη. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επαναφόρτισης, εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από τα 40 ευρώ και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση και το μέγεθος του νοικοκυριού. Με βάση αυτό το ποσό, η ενίσχυση για πέντε μήνες φτάνει τα 200 ευρώ.

Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα ποσά αυξάνονται αντίστοιχα. Ενδεικτικά, για έξι μήνες η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 240 ευρώ, ενώ για 12 μήνες μπορεί να φτάσει τα 480 ευρώ.

Πρόσθετη στήριξη για οικογένειες με παιδιά

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εξετάζεται η ενίσχυση να είναι αυξημένη για οικογένειες με παιδιά. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόσθετη επιδότηση 10 ή 20 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η πρόβλεψη αυτή, εφόσον προχωρήσει, θα αυξήσει το τελικό ποσό που θα λαμβάνουν τα νοικοκυριά με παιδιά. Στόχος είναι να ενισχυθούν περισσότερο οι οικογένειες που έχουν μεγαλύτερες καθημερινές ανάγκες για βασικά αγαθά.