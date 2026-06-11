Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Πού και πότε θα δείτε τους βαθμούς

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Στα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026, ενώ οι βάσεις εισαγωγής τοποθετούνται χρονικά από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου.

Η αγωνία των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2026 κορυφώνεται, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες μαθητές περιμένουν να μάθουν τις επιδόσεις τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, πριν ακολουθήσει η διαδικασία του μηχανογραφικού.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως και την προηγούμενη χρονιά, στα τέλη Ιουνίου.Οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου.

Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αναμένεται να γίνουν γνωστές στα τέλη Ιουνίου. Η ανακοίνωση θα γίνει με τον γνωστό τρόπο, μέσω των σχολείων αλλά και ηλεκτρονικά.

Στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας θα αναρτηθούν καταστάσεις με τα βαθμολογικά στοιχεία. Σε αυτές δεν θα εμφανίζονται ονόματα, αλλά ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί του ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστεί ο οκταψήφιος κωδικός τους.

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Παράλληλα, θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ενημέρωση και με SMS

Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Η δυνατότητα αυτή δίνει άμεση ενημέρωση χωρίς να χρειάζεται συνεχής αναζήτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αποστολή SMS αφορά μόνο όσους έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία δήλωσης. Για τους υπόλοιπους, η ενημέρωση θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και των αναρτήσεων στα σχολεία.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου διεξάγονται τα ειδικά μαθήματα, τα οποία αφορούν υποψηφίους που διεκδικούν εισαγωγή σε σχολές όπου απαιτείται επιπλέον εξέταση.

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Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών, ενώ στις αρχές Ιουλίου ακολουθεί η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Η ανακοίνωση των βάσεων τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου.

Η επόμενη φάση μετά τους βαθμούς

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται στο μηχανογραφικό. Η επιλογή σχολών αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα, καθώς θα καθορίσει τις προτιμήσεις με βάση τις επιδόσεις και τους στόχους κάθε υποψηφίου.

Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να προετοιμαστούν για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.