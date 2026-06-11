500 προσλήψεις χωρίς πτυχίο: Πού ανοίγουν θέσεις εργασίας με απολυτήριο λυκείου

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Προκήρυξη για 500 μόνιμες προσλήψεις δόκιμων λιμενοφυλάκων με απολυτήριο Λυκείου αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, με συγκεκριμένα ηλικιακά, εκπαιδευτικά και πρόσθετα κριτήρια συμμετοχής.

Νέες μόνιμες προσλήψεις χωρίς πτυχίο αναμένονται το επόμενο διάστημα στο Λιμενικό Σώμα, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη για 500 θέσεις δόκιμων λιμενοφυλάκων.

Οι θέσεις θα καλυφθούν εκτός Πανελλαδικών Εξετάσεων, με απολυτήριο Λυκείου και με συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής. Η επιλογή θα γίνει από το Λιμενικό Σώμα, χωρίς τη συνδρομή του ΑΣΕΠ, ενώ η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά ειδικότητα και κατηγορία.

Τα βασικά κριτήρια συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν Έλληνες πολίτες που διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου. Δεκτοί θα γίνονται επίσης κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Ξένη γλώσσα, στρατιωτικές υποχρεώσεις και παράβολο

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2, από τις γλώσσες που θα ορίζονται στην προκήρυξη.

Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο κατάταξης. Δεκτοί θα γίνονται και όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν απολυθεί οριστικά έως την ημερομηνία κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.

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Το παράβολο και η διαδικασία επιλογής

Για την έγκυρη υποβολή της αίτησης θα απαιτείται παράβολο ύψους δέκα ευρώ. Η προκήρυξη αναμένεται να καθορίσει αναλυτικά τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία, τα όρια και τα επιμέρους προσόντα.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Λιμενικό Σώμα. Στη διαδικασία προβλέπονται όριο ηλικίας, ελάχιστο ύψος για γυναίκες και άνδρες, καθώς και κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα.

Οι ειδικές κατηγορίες

Για τις μόνιμες θέσεις στο Λιμενικό προβλέπονται και ειδικές κατηγορίες υποψηφίων. Ποσοστό 10% των θέσεων καλύπτεται από την Κατηγορία Α, στην οποία περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους, καθώς και τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

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Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είτε εν ενεργεία είτε συνταξιούχων.

Ποιοι εντάσσονται στην Κατηγορία Β

Ποσοστό 4% των θέσεων αφορά την Κατηγορία Β. Σε αυτήν εντάσσονται ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων σε κίνδυνο στη θάλασσα ή σε χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.

Για την ένταξη στην κατηγορία αυτή απαιτείται να έχει αποδειχθεί ότι οι υποψήφιοι εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Η σχετική διαπίστωση γίνεται με βάση πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Ποιοι μπορούν να καταταγούν καθ’ υπέρβαση

Προβλέπεται επίσης δικαίωμα κατάταξης καθ’ υπέρβαση του καθορισμένου αριθμού εισακτέων για ειδικές περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται σύζυγοι αποβιώσαντος προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, εφόσον έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο.

Δικαίωμα προβλέπεται και για τέκνα ή συζύγους στρατιωτικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% λόγω τραυματισμού ή ασθένειας κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν ειδικά ηλικιακά όρια.

Οι προηγούμενες προσλήψεις αξιωματικών

Είχαν προηγηθεί οι αιτήσεις για 39 προσλήψεις αξιωματικών στο Λιμενικό, ειδικότητας τεχνικού, οι οποίες έληξαν στις 22 Μαΐου. Οι θέσεις αφορούσαν ειδικότητες μηχανικών και τεχνικών επιστημόνων.

Συγκεκριμένα, προβλέπονταν θέσεις για Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, Χημικούς Μηχανικούς και Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς.

Τι αναμένεται με την προκήρυξη

Η νέα προκήρυξη για τους 500 δόκιμους λιμενοφύλακες αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε υποψηφίους που διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου και πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα.

Το ενδιαφέρον εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένο, καθώς πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα, με διαδικασία εκτός Πανελλαδικών Εξετάσεων και χωρίς απαίτηση πανεπιστημιακού πτυχίου.