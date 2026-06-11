Ενοίκια: Τι γίνεται αν οι ενοικιαστές προκαλέσουν ζημιές ή δεν πληρώνουν

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις καθυστέρησης ενοικίων, ζημιών, λήξης συμβολαίου και μη αποχώρησης του ενοικιαστή.

Τα βασικά δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων όταν εκμισθώνουν την περιουσία τους υπενθυμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, δίνοντας οδηγίες για συχνές περιπτώσεις που προκαλούν εντάσεις ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η ενημέρωση αφορά ζητήματα όπως η πρόσβαση στο ακίνητο, η καθυστέρηση πληρωμών, οι ζημιές, η λήξη του μισθωτηρίου, η μη αποχώρηση του ενοικιαστή και η χρήση της εγγύησης. Η ΕΕΚΕ επισημαίνει παράλληλα τη σημασία της γραπτής σύμβασης, ώστε οι όροι της μίσθωσης να είναι σαφείς από την αρχή.

Πότε μπορεί να μπει ο ιδιοκτήτης στο ακίνητο

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να επισκέπτεται το ακίνητο που νοικιάζει, αλλά όχι αυθαίρετα. Η πρόσβαση πρέπει να γίνεται στον χρόνο και με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η πρόβλεψη αυτή έχει σημασία για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγχει την κατάσταση του ακινήτου, όμως η επίσκεψη πρέπει να στηρίζεται σε συμφωνημένους όρους.

Τι γίνεται όταν δεν πληρώνεται το ενοίκιο

Αν ο ενοικιαστής δεν εξοφλεί το ενοίκιο ή τα κοινόχρηστα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κινηθεί νομικά. Στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά.

Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει και την απόδοση του μισθίου, δηλαδή την επιστροφή του ακινήτου. Η καθυστέρηση πληρωμών αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες προσφυγής σε δικαστικές ενέργειες.

Τι ισχύει για ζημιές και φθορές

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Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το ακίνητο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εξαίρεση αποτελεί η φυσιολογική φθορά που προκύπτει από τη συνήθη χρήση του χώρου.

Αν υπάρχουν ζημιές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Αυτό ισχύει εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης μετά τη λήξη του συμβολαίου

Μετά τη λήξη του μισθωτηρίου, ο ενοικιαστής οφείλει να αποχωρήσει από το ακίνητο. Αν δεν το κάνει, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την έξωσή του μέσω δικαστικών ενεργειών.

Επιπλέον, μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για τη χρήση του ακινήτου από τον ενοικιαστή για το διάστημα μετά τη λήξη της μίσθωσης. Η αποζημίωση αφορά τον χρόνο μέχρι την τελική απόδοση του ακινήτου.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση

Αν κατά την έναρξη της μίσθωσης έχει δοθεί εγγύηση, για παράδειγμα ένα ενοίκιο, αυτή μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλόμενα μισθώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών ή άλλων οφειλών, όπως κοινόχρηστα.

Ωστόσο, η εγγύηση δεν θεωρείται ότι καλύπτει την αποζημίωση χρήσης. Δηλαδή δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο μισθωτής αν παραμένει στο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Γιατί είναι απαραίτητη η γραπτή σύμβαση

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες να έχουν πάντα γραπτή σύμβαση με τους πραγματικούς και συμφωνημένους όρους της μίσθωσης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος παρεξηγήσεων και αμφισβητήσεων.

Σημαντικό είναι επίσης να καταγράφεται η κατάσταση του ακινήτου στην αρχή και στο τέλος της μίσθωσης. Η πρακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περίπτωση διαφωνίας για ζημιές, φθορές ή οφειλές.