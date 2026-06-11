Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση: Ετοιμάζεται πολυνομοσχέδιο για σχολεία, ΑΣΠΑΙΤΕ, αξιολόγηση, εκδρομές

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Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται να φέρει αλλαγές στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων και μαθητών, αύξηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης και νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές.

Αλλαγές σε κρίσιμα πεδία της σχολικής καθημερινότητας αναμένεται να περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, με παρεμβάσεις στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, στην αξιολόγηση μαθητών, στους Συμβούλους Εκπαίδευσης και στις μαθητικές εκδρομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασική επιδίωξη των ρυθμίσεων είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση των διοικητικών βαρών που συνοδεύουν σήμερα την εφαρμογή της αξιολόγησης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας στα σχολεία.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Κεντρική διάταξη του πολυνομοσχεδίου θα αποτελεί η απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για μεταρρύθμιση που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τομέα της παιδαγωγικής και τεχνολογικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Η αλλαγή αυτή τοποθετεί την ΑΣΠΑΙΤΕ σε νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο, με επίκεντρο τη σύνδεση της παιδαγωγικής κατάρτισης με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία του πολυνομοσχεδίου.

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Αλλαγές στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων

Το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι η διαδικασία να γίνει πιο απλή και λιγότερο επιβαρυντική διοικητικά.

Η ρύθμιση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενοποίηση των πεδίων Α1 και Α2. Η αλλαγή αυτή παρουσιάζεται ως μέρος της συνολικότερης προσπάθειας για περιορισμό της γραφειοκρατίας που καταγράφεται σήμερα κατά την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών.

Αύξηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί αύξηση του αριθμού των θέσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης υπαρχουσών αναγκών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ενίσχυση του θεσμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην καλύτερη παιδαγωγική και διοικητική υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο τους στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

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Νέο πλαίσιο αξιολόγησης μαθητών

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στο πεδίο της αξιολόγησης των μαθητών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνει νέο πλαίσιο αξιολόγησης για το Λύκειο.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Παιδείας εξετάζονται αντίστοιχες παρεμβάσεις και για το Δημοτικό Σχολείο. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου που θα τεθεί προς εφαρμογή.

Ρυθμίσεις για τις μαθητικές εκδρομές

Στο πολυνομοσχέδιο θα ενσωματωθούν και οι νέες ρυθμίσεις για τις μαθητικές εκδρομές, οι οποίες έχουν ήδη προαναγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος είναι η καθιέρωση σαφούς πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις.