Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Πότε πληρώνεται και ποιοί το δικαιούνται

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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αναμένεται να καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2024.

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε στις 2 Ιουνίου σε δημόσια διαβούλευση.

Το εφάπαξ επίδομα θα δίνεται ανά παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες νοικοκυριά μπορούν να λάβουν 300 ευρώ, 450 ευρώ ή και μεγαλύτερα ποσά, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024.

Χωρίς αίτηση η καταβολή

Στο άρθρο 15 του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης σε ξεχωριστή πλατφόρμα.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή myAADE. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

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Ποιοι είναι δικαιούχοι

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται για το έτος 2026 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Πότε μπορεί να γίνει δεύτερη καταβολή

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Η βασική πληρωμή προβλέπεται να γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για περιπτώσεις στις οποίες έχουν γίνει μεταβολές στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Για όσους προβούν έως και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2024, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Πώς μοιράζεται το ποσό στους γονείς

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2024.

Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, διαφορετικά δίνεται ολόκληρο στον γονέα που τα δηλώνει.

Τι ισχύει για προσθήκη τέκνου

Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024, η κατανομή του ποσού γίνεται με βάση τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα. Αν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μόνο από έναν γονέα, τότε το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε εκείνον.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Επιπλέον, δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Δεν λαμβάνεται επίσης υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.