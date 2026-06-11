ΣΟΚ! Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές – 14χρονοι οι δράστες

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Δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη σε νεαρά άτομα, ακόμη και ανήλικους μαθητές, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στα Βόρεια Προάστια.

Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη, που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και σε ανήλικους μαθητές, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στα Βόρεια Προάστια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη δράση των κυκλωμάτων να εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη και ο Διόνυσος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ότι ανάμεσα στα μέλη φέρονται να βρίσκονταν και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών.

Πώς δρούσαν τα κυκλώματα

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα μέλη των δύο οργανώσεων είχαν αναπτύξει δίκτυο διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης. Οι πελάτες τους φέρονται να ήταν κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας.

Οι συναλλαγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πραγματοποιούνταν σε σημεία καθημερινής διέλευσης νέων, όπως πλατείες, παιδικές χαρές και στάσεις λεωφορείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διακίνηση φέρεται να γινόταν ακόμη και κοντά σε σχολεία.

Ανήλικοι και νεαρά μέλη στις οργανώσεις

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό λόγω της ηλικίας ορισμένων εμπλεκομένων. Ανάμεσα στα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να περιλαμβάνονταν ανήλικοι, ακόμη και 14 ετών.

Παρότι οι ηλικίες των μελών δεν ξεπερνούν τα 21 έτη, οι Αρχές εκτιμούν ότι η δράση τους ήταν οργανωμένη. Η παρουσία τόσο νεαρών ατόμων στην υπόθεση εντείνει την ανησυχία για τη διείσδυση της διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητικές και νεανικές παρέες.

Τα supercars και η απόκρυψη των ναρκωτικών

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η χρήση πολυτελών οχημάτων από τους δράστες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να χρησιμοποιούσαν supercars για τη μεταφορά και την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών.

Ένα από τα οχήματα που εντοπίστηκαν φέρεται να ανήκε σε θανόντα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων.

Η απόπειρα διαφυγής και ο τραυματισμός αστυνομικού

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο φερόμενος ως αρχηγός της μίας οργάνωσης επιχείρησε να διαφύγει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέσυρε με το όχημά του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Το περιστατικό δείχνει, σύμφωνα με τις Αρχές, τον βαθμό επικινδυνότητας της δράσης των εμπλεκομένων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με συλλήψεις και κατασχέσεις.

Οι συλλήψεις και η συνέχεια της έρευνας

Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης σε κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, χρημάτων και αντικειμένων που φέρονται να συνδέονται με τη δράση των δύο κυκλωμάτων.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με στόχο να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας των οργανώσεων. Παράλληλα εξετάζεται αν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.