ΤΕΡΑΣΤΙΟ κύμα φυγής ιδιωτικών εκπαιδευτικών: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Πίνακας περιεχομένων

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η Ομοσπονδία από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, ποσοστό 40% έως 45% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζήτησε τις τελευταίες εβδομάδες βεβαίωση προϋπηρεσίας, με προφανή στόχο τη μοριοδότηση για τους πίνακες του ΑΣΕΠ μέσω ΟΠΣΥΔ.

Η ΟΙΕΛΕ εκτιμά ότι, αν συνυπολογιστούν και οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν ήδη στα χέρια τους τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι πιθανό πάνω από τους μισούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να έχουν υποβάλει αίτηση για διορισμό ως αναπληρωτές στο δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει, αποτυπώνει τη βαθιά δυσαρέσκεια που επικρατεί στα ιδιωτικά σχολεία, λόγω χαμηλών αμοιβών, πίεσης, απλήρωτης εργασίας και επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι τα ιδιωτικά σχολεία κινδυνεύουν να χάσουν έμπειρο και ποιοτικό προσωπικό, σε μια περίοδο που ο κλάδος γνωρίζει μεγάλη οικονομική άνθηση, με αυξημένες εγγραφές, υψηλότερα δίδακτρα και επενδύσεις από funds. Παράλληλα, τονίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να αποφασιστούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Στοιχεία σοκ: πάνω από τους μισούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ενδέχεται να έχουν κάνει αίτηση για τον Πίνακα του ΑΣΕΠ! Ορατή η κρίση στην ιδιωτική εκπαίδευση, ώρα πρωτοβουλιών από όλους

Οι φόβοι μας φαίνεται ότι δεν ήταν αβάσιμοι. Με βάση τα πρώτα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας, ποσοστό που κυμαίνεται από το 40-45% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζήτησαν τις τελευταίες εβδομάδες βεβαίωση προϋπηρεσίας με προφανή σκοπό την κατάθεσή της στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ για μοριοδότηση για τον Πίνακα του ΑΣΕΠ. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό το ποσοστό και ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν ήδη βεβαιώσεις και έχουν πιάσει το μάξιμουμ της μοριοδότησης, θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά πιθανό οι μισοί και πλέον ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να έχουν κάνει αίτηση για να διοριστούν ως αναπληρωτές στο δημόσιο!

Το τεράστιο αυτό κύμα φυγής δεν είναι τυχαίο. Το τραγικό νομοθετικό καθεστώς που ισχύει από το 2020 και έχει εξαφανίσει κάθε εργασιακό δικαίωμα και κάθε ίχνος δημοκρατικής λειτουργίας των σχολείων, οι χαμηλές αμοιβές, οι κάκιστες εργασιακές σχέσεις, οι τρομακτικές πιέσεις από διοικήσεις και γονείς, η εντεινόμενη παραβατικότητα (απλήρωτη εργασία εκτός διδακτικών ωρών και ημερών), έχουν καταστήσει το ιδιωτικό σχολείο μη ελκυστικό προορισμό εργασίας. Ιδιοκτήτης μεγάλου και ποιοτικού ιδιωτικού σχολείου της Αττικής εξομολογήθηκε πρόσφατα σε εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ πως «κάποτε είχα στο γραφείο μου πάνω από 150 βιογραφικά, τώρα δεν έχω ούτε 20!».

Κι ας μην φανταστεί κανείς ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φεύγουν για κάποιο εργασιακό παράδεισο. Πέραν του ότι έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες και στο δημόσιο σχολείο, είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν 2-3 χρόνια ως αναπληρωτές, συχνά μακριά από τις εστίες τους, χωρίς πλήρη αμοιβή τους καλοκαιρινούς μήνες και με αβέβαιο το μόνιμο διορισμό και τον τόπο κατάληψης της οργανικής θέσης.

ΑΣΕΠ: Γιατί αποκλείστηκαν απόφοιτοι Πολυκλαδικών Λυκείων παρά την αναγνώριση των τίτλων τους

Τούτο, αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι περισσότεροι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υπηρετούν στον τόπο κατοικίας τους, υπογραμμίζει ακόμη πιο έντονα πόσο κακές έχουν γίνει οι εργασιακές συνθήκες στα ιδιωτικά σχολεία και πόσο μεγάλη είναι η οργή και η απογοήτευση των συναδέλφων. Με τα ιδιωτικά σχολεία να γνωρίζουν ίσως τη μεγαλύτερη άνθηση των τελευταίων δεκαετιών, με funds να επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, με τις τάξεις να είναι ξέχειλες από μαθητές, με τα δίδακτρα σε πολλά σχολεία (ιδίως αυτά που έχουν περάσει στα funds) να έχουν εκτοξευθεί, οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν καμιά ανταμοιβή των κόπων τους. Αντιθέτως, βλέπουν κάθε χρόνο τις συνθήκες να επιδεινώνονται.

Έχει έρθει η ώρα πρωτοβουλιών από όλους μας. Η ΟΙΕΛΕ δεν θέλει τα ιδιωτικά σχολεία να χάσουν το πλέον έμπειρο και ποιοτικό τους προσωπικό. Θέλει τα σχολεία να λειτουργούν εύρυθμα και τους συναδέλφους να είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας τους. Θα πρέπει όμως και οι διοικήσεις να αντιληφθούν τις ιστορικές τους ευθύνες. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα έλλειψης εκπαιδευτικών. Με την δραματική πτώση των βάσεων και τις πολλές κενές θέσεις στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές, καθώς και την αποστροφή των νέων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η εξεύρεση ποιοτικών νέων συναδέλφων που να αγαπούν το λειτούργημα θα γίνει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Τώρα είναι η στιγμή να θέσουμε τις βάσεις για να γίνει το ιδιωτικό σχολείο ελκυστικός τόπος εργασίας, ανταγωνιστικός προς το δημόσιο, και όλοι θα τεθούμε προ των ευθυνών μας.

Πρωτοφανής «φυγή» 20.000 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ – Στην Βουλή η μείωση αιτήσεων

Τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει εκτάκτως το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και θα αποφασιστούν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Παραθέτουμε, τέλος, αποσπάσματα της προφητικής ανακοίνωσής μας του περασμένου Σεπτεμβρίου, όπου προειδοποιούσαμε για αυτό που τώρα έρχεται: το τσουνάμι αποχώρησης εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία:

«Σε όλα όμως τα ιδιωτικά σχολεία (πλην εξαιρέσεων), επικρατεί απογοήτευση και θυμός. Θυμός, διότι ο κόπος που οι 10.000 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια και έχει οδηγήσει σε έκρηξη εγγραφών (αλλά και διδάκτρων), δεν επιβραβεύεται. Από την ραγδαία αύξηση εγγραφών/διδάκτρων στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι συνάδελφοί μας – πέραν των αστείων αυξήσεων της τελευταίας διετίας – δεν έχουν αποκομίσει απολύτως τίποτε οικονομικά. Πλέον οι περισσότεροι συνάδελφοι βλέπουν το δημόσιο σχολείο ως τον επόμενο εργασιακό τους προορισμό.

Ο νόμος Κεραμέως (Ν. 4713/2020) που επέβαλε τις ελεύθερες απολύσεις, την δήθεν εθελοντική παραίτηση από μέρος του ωραρίου, τις μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας, την ουσιαστική κατάργηση του συλλόγου διδασκόντων, άναψε το πράσινο φως για την κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων στο χώρο μας. (…)Η απλήρωτη εργασία απογεύματα, Σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές, η συνεχής εντατικοποίηση, οι ισχυρότατες πιέσεις από τους γονείς και τις διοικήσεις, η εργασιακή εξουθένωση και το bullying έχουν καταστήσει το ιδιωτικό σχολείο κάκιστο εργασιακό προορισμό. Για ποιο λόγο κάποιος νέος να εργαστεί σε ένα ιδιωτικό σχολείο για 800 ευρώ, όταν έχει τη δυνατότητα να βγάλει περισσότερα και χωρίς τέτοια πίεση σε άλλους χώρους του ιδιωτικού τομέα;

(…) Με τις τρέχουσες συνθήκες, αναμένεται μεγάλη φυγή εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία, όταν ανοίξει ο Πίνακας της Γενικής Εκπαίδευσης την ερχόμενη άνοιξη.

Η ΟΙΕΛΕ δεν θέλει να είναι η Ομοσπονδία εκπαιδευτικών που ονειρεύονται μια θέση στο δημόσιο. Θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να μένουν στα σχολεία τους με καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβής. Συνθήκες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν! Με την έρευνά μας για το Big Quit το 2022, προειδοποιούσαμε ότι πλέον το ιδιωτικό σχολείο δεν είναι ελκυστικός τόπος εργασίας.

Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, κυρίως έμπειρων συναδέλφων, θα αποχωρήσουν από τα σχολεία τους.»