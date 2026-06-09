Πρωτοφανής «φυγή» 20.000 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ – Στην Βουλή η μείωση αιτήσεων

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Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ φέρνει στη Βουλή το ζήτημα της ελκυστικότητας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και των συνθηκών εργασίας στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί και η μειωμένη συμμετοχή τους στους νέους πίνακες του ΑΣΕΠ μπαίνουν στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο βουλευτής Αχαΐας, Σπυρίδων Τσιρώνης, θέτει θέμα «πρωτοφανούς φυγής» περίπου 20.000 υποψηφίων από τη διαδικασία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2023.

Στην ερώτηση γίνεται λόγος για εξέλιξη που, κατά τον βουλευτή, αποτυπώνει βαθιά κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και αμφισβητεί το κυβερνητικό αφήγημα περί αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία του ΑΣΕΠ αποτελεί τη βασική «πύλη εισόδου» για μόνιμο διορισμό ή πρόσληψη αναπληρωτών και μάλιστα «κλειδώνει» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η μείωση των αιτήσεων και το μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση βασίζεται στο στοιχείο ότι περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση για τους πίνακες κατάταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζεται ως ένδειξη ότι πολλοί νέοι επιστήμονες επέλεξαν να μη διεκδικήσουν εργασία στο δημόσιο σχολείο.

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει καταστεί μη ελκυστικό ή ακόμη και οικονομικά και προσωπικά ασύμφορο. Ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθεί για το γεγονός ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί δεν μπήκαν καν στη διαδικασία εγγραφής στους πίνακες.

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Μισθοί, ενοίκια και κόστος μετακίνησης

Ένα από τα βασικά σημεία της ερώτησης αφορά την οικονομική κατάσταση νεοδιόριστων και αναπληρωτών. Όπως επισημαίνεται, οι αποδοχές τους κινούνται στα όρια της επιβίωσης, ιδιαίτερα όταν καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

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Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται ειδική αναφορά στο κόστος στέγασης σε νησιά και μεγάλα αστικά κέντρα. Ο βουλευτής σημειώνει ότι όταν ένας εκπαιδευτικός αναγκάζεται να διαθέσει πάνω από τον μισό μισθό του για ενοίκιο, εφόσον βρει σπίτι, ο διορισμός παύει να λειτουργεί ως δικαίωμα και μετατρέπεται σε οικονομική δοκιμασία.

Η γραφειοκρατική πίεση μέσα στο σχολείο

Η ερώτηση συνδέει τη μείωση του ενδιαφέροντος για τους πίνακες του ΑΣΕΠ και με τον αυξημένο διοικητικό φόρτο που, όπως αναφέρεται, έχει μεταβάλει την καθημερινότητα στα σχολεία. Περιγράφεται ένα περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με ψηφιακές πλατφόρμες, δείκτες, εκθέσεις και σχέδια δράσης.

Κατά τον βουλευτή, αυτή η συνθήκη απομακρύνει τον εκπαιδευτικό από τον βασικό του ρόλο, δηλαδή τη διδασκαλία και την ουσιαστική επαφή με τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει αν προτίθεται να μειώσει άμεσα τον διοικητικό και γραφειοκρατικό φόρτο.

Εξουθένωση, σχολική βία και κλίμα επιτήρησης

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση αναφέρεται και το ζήτημα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αφήνονται μόνοι και απροστάτευτοι απέναντι στην κατακόρυφη αύξηση της σχολικής βίας.

Παράλληλα, ο βουλευτής κάνει λόγο για καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και πειθαρχικού φόβου. Όπως αναφέρει, αντί για εμπιστοσύνη, το Υπουργείο Παιδείας επενδύει σε συνεχείς πειθαρχικές διώξεις, αναφορές και απολογίες, δημιουργώντας περιβάλλον μόνιμου εργασιακού στρες.

Τα ερωτήματα που τίθενται στην υπουργό

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης ζητά από την υπουργό Παιδείας να σχολιάσει τη μείωση των αιτήσεων και να απαντήσει αν αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά αποτυχία της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Το πρώτο ερώτημα αφορά ευθέως το γεγονός ότι 20.000 εκπαιδευτικοί δεν εγγράφηκαν στους πίνακες διεκδίκησης εργασίας στο δημόσιο σχολείο.

Επιπλέον, ζητά να υπάρξουν άμεσα μέτρα για την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Στην ερώτηση αναφέρονται πραγματικές αυξήσεις, επιδόματα στέγασης και σίτισης σε τουριστικές και ακριβές περιοχές, ώστε, όπως σημειώνεται, το σχολείο να πάψει να αποτελεί χώρο οικονομικής πίεσης για νέους επιστήμονες.