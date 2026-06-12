Media Labs σε 500 δημόσια σχολεία: Τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

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Τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου Media Literacy και μαθητικής δημιουργίας στην Ελλάδα, με 500 σύγχρονα Media Labs σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα, προβλέπει απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών/-τριών. Φιλοδοξεί να καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα δημιουργικής έκφρασης, κριτικής προσέγγισης της πληροφορίας και ενεργούς συμμετοχής των μαθητών/-τριών στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων σε ένα ασφαλές και παιδαγωγικά οργανωμένο πανελλαδικό οικοσύστημα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Σήμερα τα παιδιά δεν είναι απλώς χρήστες της τεχνολογίας. Είναι δημιουργοί. Επικοινωνούν, εκφράζονται, πειραματίζονται και διαμορφώνουν καθημερινά το δικό τους ψηφιακό αποτύπωμα. Χρησιμοποιούν βίντεο, εικόνα, ήχο, κοινωνικά δίκτυα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο που συχνά εντυπωσιάζει.

Η εκπαίδευση οφείλει να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Όχι για να διδάξει στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία — αυτό συχνά το γνωρίζουν ήδη. Αλλά για να τα βοηθήσει να τη χρησιμοποιούν με κριτήριο, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να τα απομακρύνει από τον ψηφιακό κόσμο. Είναι να τα βοηθήσει να τον κατανοήσουν, να τον αξιολογούν κριτικά και να δημιουργούν μέσα σε αυτόν με αυτοπεποίθηση.

Με τα 500 MediaLabs κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό και πιο κοντά στη γλώσσα των παιδιών. Θέλουμε να μετατρέψουμε την επιδεξιότητά τους στα νέα μέσα σε γνώση και κριτική σκέψη. Την καθημερινή τους δεξιότητα σε δεξιότητες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Και τις ιδέες τους σε πραγματικά έργα. Θέλουμε το σχολείο να γίνει ο χώρος όπου η δημιουργικότητα συναντά τη γνώση και όπου η τεχνολογία γίνεται εργαλείο μάθησης.

Στόχος μας είναι ένα σχολείο που δεν παρακολουθεί απλώς τις αλλαγές, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτές. Ένα σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά όχι μόνο για τις εξετάσεις ή την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά για τον κόσμο στον οποίο ήδη ζουν και τον οποίο αύριο θα κληθούν να διαμορφώσουν».

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών και περιλαμβάνει:

500 σύγχρονα σχολικά Media Labs

Δημιουργούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι δημιουργίας και παραγωγής περιεχομένου, εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία ήχου, εικόνας, βίντεο και ψηφιακής παραγωγής, σε 500 δημόσια σχολεία όλης της χώρας.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περισσότεροι από 1.000 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού και ειδικότερα:

Media Literacy

Δημιουργίας περιεχομένου

Podcast και Video Podcast Production

Ψηφιακής αφήγησης

Fact-checking και αξιολόγησης πηγών

Υπεύθυνης χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης

Εκπαίδευση μαθητών/-τριών σε σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου

Οι μαθητές/-τριες θα εκπαιδεύονται στη χρήση επαγγελματικών εργαλείων παραγωγής περιεχομένου και εξοπλισμού για:

podcasts και videocasts

μαθητικά ρεπορτάζ

ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

ψηφιακή αφήγηση

φωτογραφικά projects

σχολικά newsletters

blogs

infographics

κοινωνικές και πολιτιστικές καμπάνιες

Εθνική Ψηφιακή Πλατφόρμα Μαθητικής Δημιουργίας

Όλα τα σχολεία θα συνδέονται μέσω κοινής ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να:

δημοσιεύουν τις δημιουργίες τους,

συνεργάζονται με σχολεία από όλη την Ελλάδα,

συμμετέχουν σε κοινά projects,

αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό και οδηγούς δημιουργίας,

δημιουργούν το προσωπικό και σχολικό τους portfolio.

Πανελλαδικές Δράσεις Δημιουργίας Περιεχομένου

Οι μαθητές/-τριες θα ερευνούν, θα γράφουν, θα ηχογραφούν, θα κινηματογραφούν, θα μοντάρουν, θα παρουσιάζουν και θα δημοσιεύουν τις δικές τους ιστορίες, μαθαίνοντας στην πράξη πώς παράγεται η πληροφορία και πώς διαμορφώνεται ο δημόσιος διάλογος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων ενεργοποίησης των μαθητών, όπως:

Πανελλήνιοι διαγωνισμοί μαθητικού περιεχομένου

Μαθητικά Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Διαγωνισμοί Podcast και Video Podcast

Θεματικές καμπάνιες κοινωνικού ενδιαφέροντος

Δράσεις τοπικής ιστορίας και πολιτισμού

Συνεργασίες σχολείων από διαφορετικές περιοχές της χώρας

Διεθνείς συνεργασίες και ανταλλαγές

Στόχος είναι η συμμετοχή περισσότερων από 120.000 μαθητών/-τριών κάθε χρόνο και η παραγωγή τουλάχιστον 3.000 μαθητικών έργων ετησίως.

Το πρόγραμμα «Media Literacy στην Πράξη: 500 Media Labs στα Δημόσια Σχολεία», συνολικού προϋπολογισμού 18.619.588 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030.