Επικουρική Ασφάλιση: Επέκταση σε εργαζόμενους στο Δημόσιο – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ

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Χιλιάδες εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αποκτούν δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στην επικουρική ασφάλιση, με διαφορετικό καθεστώς ανάλογα με το έτος γέννησης.

Νέα δυνατότητα ένταξης στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μέσα από ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τις ίσες αμοιβές.

Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο υπαγωγής στην επικούρηση και ξεκαθαρίζει το ασφαλιστικό καθεστώς ανάλογα με το έτος γέννησης. Παράλληλα, δίνει σε νεότερους ασφαλισμένους τη δυνατότητα υπαγωγής στο ΤΕΚΑ, ενώ προβλέπει ειδική μεταβατική επιλογή για όσους έχουν συμπληρώσει το 47ο έτος της ηλικίας τους.

Τι προβλέπει το άρθρο 40

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, εργαζόμενοι που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στην επικουρική ασφάλιση.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κατηγορίες εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν υπάγονταν υποχρεωτικά σε καθεστώς επικούρησης. Με τη νέα διάταξη, το δικαίωμα ένταξης γίνεται πιο σαφές και συνδέεται με την ηλικία και το έτος γέννησης του ασφαλισμένου.

Ποιοι μπορούν να επιλέξουν ΕΦΚΑ

Για όσους έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1986, προβλέπεται δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

Η πρόβλεψη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 και αφορά εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν επικουρική ασφαλιστική κάλυψη μέσω του υφιστάμενου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Ποιοι υπάγονται στο ΤΕΚΑ

Για όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1987 και μετά, η υπαγωγή γίνεται στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, δηλαδή στο ΤΕΚΑ.

Το ΤΕΚΑ λειτουργεί με κεφαλαιοποιητικό σύστημα και ατομικούς λογαριασμούς εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές του ασφαλισμένου παρακολουθούνται σε ατομικό επίπεδο, σε διαφορετική λογική από το παραδοσιακό επικουρικό σύστημα.

Τι αλλάζει για όσους είναι άνω των 47 ετών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταβατική πρόβλεψη για εργαζόμενους που υποβάλλουν αίτηση μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας τους. Για την κατηγορία αυτή καταργείται ο ηλικιακός περιορισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με τη νέα διάταξη, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ΤΕΚΑ και ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το έτος γέννησής τους. Η επιλογή αυτή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους βρίσκονται πιο κοντά στη συνταξιοδότηση.

Προθεσμία έως το τέλος του 2026

Η δυνατότητα επιλογής για όσους έχουν συμπληρώσει το 47ο έτος θα μπορεί να ασκηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το χρονικό αυτό όριο καθιστά τη ρύθμιση μεταβατική και δίνει συγκεκριμένο περιθώριο απόφασης στους ενδιαφερόμενους.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν έτσι να αξιολογήσουν ποιο ασφαλιστικό καθεστώς ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η επιλογή ανάμεσα σε ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους θέλουν να σταθμίσουν τον χρόνο ασφάλισης, τις εισφορές και τη μελλοντική επικουρική παροχή.

Γιατί είναι σημαντική η ρύθμιση

Η διάταξη ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη περισσότερων εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην επικουρική ασφάλιση. Πρόκειται για αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει χιλιάδες απασχολούμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιο Ταμείο αφορά κάθε ασφαλισμένο, μειώνοντας τα σημεία ασάφειας που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Το έτος γέννησης παραμένει βασικό κριτήριο, με ειδική όμως πρόβλεψη για τους εργαζόμενους άνω των 47 ετών.