Αναπληρωτές: Αντιδράσεις για το κόστος ελέγχου γνησιότητας πτυχίων ξένης γλώσσας

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Αντιδράσεις προκαλεί η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών ξένης γλώσσας, καθώς αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να επιβαρυνθούν με κόστος για δικαιολογητικά που συνδέονται με την πρόσληψή τους.

Αντιδράσεις προκαλεί η διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν αναπληρωτές, ΕΒΠ και λοιπό προσωπικό για την επικαιροποίηση και πιστοποίηση της γνησιότητας πτυχίων ξένης γλώσσας του φορέα University of Michigan. Σύμφωνα με την αναφορά που έφτασε στο ipaidia.gr, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημέρωσε τις σχολικές μονάδες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας παράλληλα και τον σχετικό τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου του φορέα στην Αθήνα.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταβάλουν χρήματα για διαδικασίες που αφορούν πιστοποιητικά τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες προκηρύξεις και έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η μετάφραση κοστίζει σαράντα ευρώ, η επικύρωση δεκαπέντε ευρώ, ενώ η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο με επιπλέον πέντε ευρώ.

Η οικονομική επιβάρυνση θεωρείται ιδιαίτερα βαριά για χιλιάδες αναπληρωτές, οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και, όπως επισημαίνεται, έχουν ουσιαστικά λάβει τον τελευταίο πλήρη μισθό τους. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι γιατί οι εκπαιδευτικοί καλούνται ξανά να πληρώσουν για δικαιολογητικά τα οποία στο παρελθόν είχαν μεταφράσει και επικυρώσει μέσω δικηγόρων, προκειμένου να τα καταθέσουν σε προκηρύξεις.

Στην αναφορά τονίζεται ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το ποσό, αλλά και την ίδια τη λογική της διαδικασίας. Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι ο δικηγόρος δεν ελέγχει τη γνησιότητα ενός πτυχίου, αλλά κάνει μετάφραση και επικύρωση. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα του ποιος αποφασίζει κάθε φορά να μεταφέρει το οικονομικό βάρος στους εργαζόμενους, όταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών συνδέεται με διοικητικές διαδικασίες των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα σε φορείς πιστοποίησης. Όπως σημειώνεται, για πιστοποιητικά γαλλικής γλώσσας τύπου DELF του Ινστιτούτου το κόστος μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο, ενώ υπάρχουν και φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικά τη δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας με χρήση κωδικού υποψηφίου. Αυτό ενισχύει την αίσθηση άνισης μεταχείρισης και δημιουργεί ερωτήματα για το γιατί δεν αξιοποιούνται πιο απλές και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά που είναι στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν χρειάζονται μετάφραση κατά την κατάθεσή τους. Ωστόσο, στην πράξη, όταν τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην υπηρεσία για έλεγχο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ζητούνται μεταφρασμένα, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, τα δεκαπέντε ευρώ που εμφανίζονται στον τιμοκατάλογο δεν αφορούν πιστοποίηση γνησιότητας, αλλά επικύρωση αντιγράφου. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς άλλο είναι ο έλεγχος της αυθεντικότητας ενός τίτλου και άλλο η επικύρωση ενός αντιγράφου. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ξεκαθαριστεί ποια ακριβώς διαδικασία απαιτείται και ποιος οφείλει να την αναλάβει.

Το θέμα συνδέεται και με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά από υποθέσεις πλαστών πιστοποιητικών. Όπως αναφέρεται, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, ορισμένες Διευθύνσεις προχώρησαν πλέον σε έλεγχο του συνόλου των δικαιολογητικών που οδήγησαν σε πρόσληψη ή διορισμό αναπληρωτών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος της γνησιότητας των πιστοποιητικών είναι υποχρέωση των υπηρεσιών και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε νέα ατομική δαπάνη για τους εργαζόμενους.

Ενδεικτική είναι και η σύγκριση με άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας, όπως αναφέρεται, ο έλεγχος πιστοποιητικών Michigan ολοκληρώθηκε χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι αναπληρωτές. Οι εκπαιδευτικοί παρέδωσαν αυτοπροσώπως το πρωτότυπο δίπλωμα στην υπηρεσία, η οποία ανέλαβε τη διαδικασία, με τους ίδιους να υπογράφουν δήλωση ότι η υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου.

Το βασικό αίτημα που αναδεικνύεται είναι να υπάρξει ενιαία και ξεκάθαρη διαδικασία για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, χωρίς διαφορετικές πρακτικές από περιοχή σε περιοχή και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των αναπληρωτών. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να αποσαφηνιστεί αν απαιτείται μετάφραση, επικύρωση ή έλεγχος γνησιότητας, ποιος φορέας είναι αρμόδιος για κάθε στάδιο και, κυρίως, γιατί το κόστος πρέπει να μεταφέρεται στους ίδιους.

Δείτε αναλυτικά την αναφορά εκπαιδευτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λάρισας προέβει σε μια ενημέρωση όλων των σχολείων της αναφορικά με την υποχρέωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της αλλά και ΕΒΠ και λοιπών ως προς την διαδικασία επίκαιροποίησης και πιστοποίησης της γνησιότητας των πτυχίων ξένης γλώσσας του φορέα University of Michigan. Συγκεκριμένα έστειλαν τον ” τιμοκατάλογο” του εν λόγω αντιπρόσωπου τους στην Αθήνα.

Την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι αναπληρωτές και το ποσό που πρέπει να καταθέσουν ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα των πτυχίων ξένων γλωσσών τους.

Σας ενημερώνω ότι η μετάφραση κοστίζει σαράντα ευρώ και η επικύρωση της 15. Παράλληλα η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών κοστίζει επιπλέον 5€. Μιλάμε ξεκάθαρα για κλέψιμο, την στιγμή που χιλιάδες αναπληρωτές έχουν πάρει στην ουσία τον τελευταίο ολόκληρο μισθό τους.

Απορώ για ποιο λόγο έχουμε μπει στην διαδικασία στο παρελθόν να πληρώσουμε άλλα τόσα χρήματα σε δικηγόρους για να μας μεταφράσουν και να μας επικυρώσουν τα πτυχία ξένων γλωσσών ώστε να τα καταθέσουμε στις προκηρύξεις που έγιναν στο παρελθόν. Ποιος αποφασίζει και βάζει το χέρι του στην τσέπη μας έτσι ξεδιάντροπα;

Ως πότε θα πληρώνουμε για να δουλέψουμε;