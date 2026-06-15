Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοί προλαβαίνουν έκπτωση 3%

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Οι φορολογικές δηλώσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία, με διαφορετικές εκπτώσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής και κρίσιμες προθεσμίες για πληρωμές, τροποποιητικές και προσυμπληρωμένα στοιχεία.

Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν το Ε1, εφόσον θέλουν να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.

Από τις 16 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση μειώνεται στο 2%, ενώ η ίδια ημερομηνία, δηλαδή η 15η Ιουλίου 2026, αποτελεί και τη γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Οι εκπτώσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής

Το χρονοδιάγραμμα των φετινών δηλώσεων προβλέπει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης, ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση και υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα πληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Όσοι υπέβαλαν αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου έχουν ήδη κατοχυρώσει έκπτωση 4%. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση είναι 3%, ενώ για όσες υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι παίρνουν επιστροφή και ποιοι πληρώνουν φόρο

Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία δόση φτάνει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πόσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί έως τώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1. Παράλληλα, είχαν κατατεθεί και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες.

Με δεδομένο ότι η γενική προθεσμία για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας για περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι μεγάλο μέρος των φορολογουμένων έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, ωστόσο παραμένει σημαντικός αριθμός δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν έως τη λήξη της προθεσμίας.

Από τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί έως τώρα, περίπου 1 στα 3 εκκαθαριστικά είναι χρεωστικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις, ποσοστό 32,3%.

Ο μέσος πρόσθετος φόρος διαμορφώνεται στα 1.785 ευρώ. Με βάση αυτό το ποσό, η μέση έκπτωση για όσους υποβάλουν τη δήλωση έως τη Δευτέρα και πληρώσουν εφάπαξ φτάνει τα 53 ευρώ.

Μικρότερο όφελος, περίπου 35 ευρώ, θα έχουν όσοι υποβάλουν δήλωση από την Τρίτη 16 Ιουνίου και μετά. Αντίθετα, όσοι είχαν υποβάλει έως τις 15 Μαΐου και εξοφλήσουν τον φόρο έως το τέλος Ιουλίου έχουν κατοχυρώσει μέση έκπτωση 70 ευρώ.

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Υψηλό είναι φέτος και το ποσοστό των πιστωτικών εκκαθαριστικών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 31,7% των δηλώσεων οδηγεί σε επιστροφή φόρου.

Το μέσο ποσό επιστροφής για τους φορολογουμένους που έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό ανέρχεται περίπου στα 290 ευρώ. Πρόκειται για σημαντικό μέρος των εκκαθαρίσεων, σχεδόν αντίστοιχο με εκείνο των χρεωστικών δηλώσεων.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις, σε ποσοστό 36%, είναι μηδενικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκύπτει ούτε υποχρέωση πληρωμής φόρου ούτε επιστροφή.

Τι ισχύει για τα αναδρομικά του 2024

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών του 2024. Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει στην πλατφόρμα myAADE την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων του συγκεκριμένου έτους.

Η προθεσμία για αυτές τις τροποποιητικές δηλώσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τα ποσά μπορεί να εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 2026 για τα εισοδήματα του 2025, ωστόσο πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται.

Αναδρομικά και φορολόγηση: Τι πρέπει να προσέξετε

Αυτό σημαίνει ότι δεν δηλώνονται στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν, αλλά στο έτος στο οποίο αντιστοιχούν. Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσεκτικός έλεγχος από τους φορολογουμένους.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και διορθώσεις χωρίς κυρώσεις

Ξεχωριστό σημείο ελέγχου αποτελούν οι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων. Τον Μάιο, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αυτοματοποιημένη υποβολή 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων.

Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα. Παρά την αυτοματοποιημένη διαδικασία, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον φορολογούμενο.

Όσοι διαπιστώσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στα προσυμπληρωμένα στοιχεία μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026. Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των δεδομένων πριν από τη λήξη της προθεσμίας θεωρείται κρίσιμος.