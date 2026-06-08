Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι παίρνουν επιστροφή και ποιοι πληρώνουν φόρο

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Οι φορολογικές δηλώσεις συνεχίζονται, με περισσότερες από 3 εκατομμύρια υποβολές, επιστροφές και συμψηφισμούς σε εξέλιξη και εκτιμώμενη καθαρή εισροή 812 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Οι φορολογικές δηλώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΑΑΔΕ να έχει ήδη παραλάβει περισσότερες από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Συνολικά, φέτος αναμένονται περίπου 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ τα πρώτα στοιχεία της εκκαθάρισης δείχνουν την εικόνα για χρεωστικά, πιστωτικά και μηδενικά εκκαθαριστικά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, από την εκκαθάριση των δηλώσεων αναμένεται καθαρή εισροή περίπου 812 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Την ίδια ώρα, η σωστή καταχώριση του IBAN στο myAADE και η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης παραμένουν κρίσιμα σημεία για επιστροφές, συμψηφισμούς και εκπτώσεις φόρου.

Τι δείχνουν τα πρώτα εκκαθαριστικά

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, το 27,53% των φορολογικών δηλώσεων είναι χρεωστικές. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές διαμορφώνεται στα 1.281 ευρώ.

Παράλληλα, το 35,13% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με μέση επιστροφή 244 ευρώ. Οι μηδενικές δηλώσεις αποτελούν το 37,34% του συνόλου που έχει εκκαθαριστεί μέχρι στιγμής.

Οι εκπτώσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής

Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου διατηρούν δικαίωμα έκπτωσης 4%. Βασική προϋπόθεση είναι να εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.

Για όσους υποβάλουν δήλωση έως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση μειώνεται στο 3%. Για τις δηλώσεις που θα κατατεθούν έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 2%.

Πώς προχωρούν οι επιστροφές φόρου

Η ΑΑΔΕ έχει επιταχύνει τις διαδικασίες για τις επιστροφές φόρου. Ήδη, μεγάλος αριθμός φορολογουμένων έχει δει τα σχετικά ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, καθοριστικό ρόλο έχει η σωστή δήλωση του IBAN στην πλατφόρμα myAADE. Η ορθή καταχώριση του λογαριασμού συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων τόσο στις επιστροφές όσο και στους συμψηφισμούς.

Αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές

Οι συμψηφισμοί με υφιστάμενες οφειλές γίνονται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει αίτηση ο πολίτης. Οι κεντρικοί συμψηφισμοί πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις, τη διαδικασία αναλαμβάνουν οι αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης. Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με ποσά επιστροφών που έχουν ήδη προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Τι γίνεται όταν ο φόρος καλύπτεται μέσω συμψηφισμού

Αν η οφειλή εξοφλείται μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος δεν χάνει το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου. Η έκπτωση παραμένει συνδεδεμένη με τον χρόνο υποβολής της δήλωσής του.

Έτσι, ακόμη και όταν το ποσό του φόρου δεν καταβάλλεται απευθείας αλλά καλύπτεται από επιστροφή, διατηρείται η έκπτωση που αντιστοιχεί στην ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026. Μέχρι τότε, θεωρούνται ως αρχικές δηλώσεις.

Εάν από την τροποποιητική δήλωση προκύψει επιπλέον φόρος, το ποσοστό έκπτωσης για το πρόσθετο ποσό υπολογίζεται με βάση τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής. Η έκπτωση που αντιστοιχεί στην αρχική δήλωση παραμένει σε ισχύ.