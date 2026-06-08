Πολλαπλό βιβλίο: Παράταση ζητούν οι εκπαιδευτικοί για να μελετήσουν τα νέα εγχειρίδια

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Την παράταση της προθεσμίας για την επιλογή του πολλαπλού βιβλίου ζητά η ΟΙΕΛΕ, κάνοντας λόγο για ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που, όπως επισημαίνει, δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μελετήσουν ουσιαστικά τα νέα διδακτικά εγχειρίδια πριν καταλήξουν σε αποφάσεις.

Η Ομοσπονδία δηλώνει υπέρ της καθιέρωσης του πολλαπλού βιβλίου, τονίζοντας ότι μπορεί να ενισχύσει την παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών και να συμβάλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η προθεσμία της 18ης Ιουνίου συμπίπτει με μία από τις πιο φορτωμένες περιόδους της σχολικής χρονιάς, με εξετάσεις, βαθμολογήσεις, εκδηλώσεις, επιτηρήσεις και διοικητικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, μια τόσο κρίσιμη διαδικασία δεν μπορεί να γίνει βιαστικά, καθώς αφορά την επιλογή βιβλίων που θα συνδεθούν με τις ανάγκες και το παιδαγωγικό προφίλ κάθε σχολικής μονάδας. Για τον λόγο αυτό ζητά να δοθεί χρόνος στους συλλόγους διδασκόντων, ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν τον Σεπτέμβριο, στις εναρκτήριες συνεδριάσεις των σχολείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

ΟΙΕΛΕ: Απαίτηση των εκπαιδευτικών η παράταση για την επιλογή του πολλαπλού βιβλίου, ασφυκτική η προθεσμία της 18ης Ιουνίου

Η ΟΙΕΛΕ έχει τεθεί για λόγους αρχής υπέρ του πολλαπλού βιβλίου. Τόσο οι αναλύσεις του Κλαδικού της Ινστιτούτου όσο και αυτές του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ έχουν καταδείξει πως τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια είναι ο μεγάλος ασθενής της εκπαίδευσης. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η συρρίκνωση της παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών που είναι εγκλωβισμένοι στη «μονοκρατορία» του μοναδικού εγχειριδίου. Επικαλούμαστε την ορθή παρατήρηση του σπουδαίου Γάλλου ιστορικού Jean Peyrot που αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και το Σωκράτη, οι μαθητές να διδάσκονται από ένα και μόνο βιβλίο.

Είναι, επομένως, θετική πρωτοβουλία η καθιέρωση του πολλαπλού βιβλίου παρά τις όποιες ενστάσεις για την επιλογή των συγγραφικών ομάδων και την πιθανότητα, μέσω της διαδικασίας αυτής, της εμπορικής προβολής ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι πάγια θέση μας ότι μη κερδοσκοπικοί φορείς της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων υπό αυστηρό δημόσιο έλεγχο. Από μια πρόχειρη ανασκόπηση διαπιστώνουμε πως έχουν υπάρξει καλές προσπάθειες από ικανούς και αξιόλογους συγγραφείς – συναδέλφους που θα βοηθήσουν στην άνοδο της εκπαιδευτικής ποιότητας.

Ωστόσο, είναι πολύ έντονη η αντίδραση πολλών συναδέλφων των ιδιωτικών σχολείων, αλλά και εκπροσώπων των διοικήσεων που επικοινωνούν μαζί μας για την ασφυκτική προθεσμία που έχει τεθεί για την επιλογή των βιβλίων (18 Ιουνίου). Θα έπρεπε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι που έλαβαν την απόφαση πως η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι ίσως η πλέον απαιτητική για τους εκπαιδευτικούς. Στη λήξη του διδακτικού έτους λαμβάνουν χώρα στα σχολεία μας δεκάδες εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, γυμναστικές επιδείξεις, εκδρομές, συναυλίες, τελετές αποφοίτησης κ.λπ.) που απαιτούν χρόνο και κόπο, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικές υποχρεώσεις (βαθμολόγηση γραπτών, επιτηρήσεις, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, ακαδημαϊκό σχεδιασμό κ.λπ.). Είναι απορίας άξιον πώς για μια τόσο σημαντική διαδικασία κάποιοι επέλεξαν αυτήν ακριβώς την περίοδο, υποβαθμίζοντάς την και οδηγώντας τις σχολικές μονάδες σε βεβιασμένες επιλογές. Όπως, μάλιστα, πληροφορούμαστε, κάποιοι εκ των σχολικών συμβούλων (που θα έπρεπε να είναι αυτοί που θα υποδείξουν το προφανές στο Υπουργείο Παιδείας), αντιμετωπίζουν την εύλογη ανησυχία των συναδέλφων με ειρωνείες και απαξίωση.

Θα είναι κρίμα ένας νέος θεσμός που φέρνει ελπίδα στην εκπαίδευση να αντιμετωπιστεί με προχειρότητα. Ζητούμε να δοθεί η δυνατότητα στους συλλόγους των εκπαιδευτικών να έχουν χρόνο να μελετήσουν το επόμενο διάστημα τα βιβλία και να προτείνουν το Σεπτέμβριο, στις εναρκτήριες συνεδριάσεις τους, αυτά που ταιριάζουν στις ανάγκες και στο παιδαγωγικό προφίλ των σχολείων.