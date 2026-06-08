Πανελλήνιες 2026: Θέματα και απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία – Δείτε ΕΔΩ

Πίνακας περιεχομένων

Πανελλήνιες 2026: Με τη σημερινή διαδικασία ολοκληρώνεται για τα ΓΕΛ ο βασικός κύκλος των εξετάσεων που οδηγεί στη διεκδίκηση μιας θέσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία, δημοσιεύει άμεσα τις απαντήσεις.

Δείτε θέματα :

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε απαντήσεις:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2026

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2026

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2026

Πανελλήνιες 2026: Παρ’ ολίγον θρίλερ με τα θέματα -Τι έγινε

Η εξεταστική περίοδος, ωστόσο, δεν κλείνει ακόμη για όλους. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα Ειδικά Μαθήματα για όσους διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα όπου απαιτείται πρόσθετη εξέταση.

Ποια μαθήματα δίνουν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Η σημερινή ημέρα αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ που εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού. Ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν σε διαφορετικό αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στην Ιστορία, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής εξετάζονται στην Οικονομία.

Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική; Τι λένε οι ειδικοί

Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 08:30. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ώστε να ακολουθηθεί κανονικά η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής εξέτασης, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ κλείνουν τον κύκλο των μαθημάτων Προσανατολισμού.

Η συνέχεια για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου.

Την ημέρα αυτή, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

Πότε αρχίζουν τα Ειδικά Μαθήματα

Μετά τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα, ακολουθεί η διαδικασία για τα Ειδικά Μαθήματα. Οι εξετάσεις αυτές θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Αφορούν υποψηφίους που στοχεύουν σε σχολές και τμήματα όπου απαιτείται ειδική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Κλείνει σταδιακά και η σχολική χρονιά

Την ίδια περίοδο, ολοκληρώνεται σταδιακά η σχολική χρονιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στα λύκεια, οι προαγωγικές εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου.

Στα γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα θα ακουστεί και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις θερινές διακοπές χιλιάδων μαθητών.