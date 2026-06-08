Φοιτητές: Κίνδυνος διαγραφών στις πενταετείς σχολές μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου

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Την αντίθεσή του στην εφαρμογή των διαγραφών φοιτητών στις πενταετείς σχολές εκφράζει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επεκτείνει ένα μέτρο που, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στα πανεπιστήμια.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και κινδυνεύουν με διαγραφή στα τέλη Δεκέμβρη 2026, με βάση τα αποτελέσματα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Το ΜΑΣ κάνει λόγο για «άδικο μέτρο», υποστηρίζοντας ότι πλήττει ακόμη και ενεργούς φοιτητές, εργαζόμενους, φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή προσωπικές δυσκολίες, αλλά και όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, αναφέρει ότι η πίεση των φοιτητικών συλλόγων την προηγούμενη χρονιά οδήγησε σε παρατάσεις, έκτακτες εξεταστικές και αποτροπή μαζικών διαγραφών.

Στην ανακοίνωση καλούνται οι Φοιτητικοί Σύλλογοι να οργανώσουν ενημέρωση, κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις στις σχολές, με αιτήματα την κατάργηση της διάταξης για τις διαγραφές, την έγκριση όλων των αιτήσεων παράτασης σπουδών, τη στήριξη εργαζόμενων φοιτητών και ειδικών κατηγοριών, καθώς και τη διεξαγωγή επαναληπτικής εξεταστικής χωρίς προϋποθέσεις για όσους απειλούνται με διαγραφή.

Η ανακοίνωση από ΜΑΣ:

Ούτε σκέψη για εφαρμογή των διαγραφών στις 5ετείς σχολές!

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει το άδικο μέτρο των διαγραφών και στις 5ετείς σχολές, σε συνέχεια της έναρξης υλοποίησης του νόμου στις σχολές τετραετούς φοίτησης πέρσι, συναντώντας όμως σοβαρά εμπόδια κάτω από την πίεση του φοιτητικού κινήματος.

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Ο απαράδεκτος νόμος τις κυβέρνησης προβλέπει ότι η διαγραφή σε αυτή τη φάση αφορά φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Όσοι χρωστούν έως 2 μαθήματα μπορούν να αιτηθούν, βάσει του νόμου, την πραγματοποίηση εμβόλιμης εξέτασης τους για τα δύο αυτά μαθήματα. Επίσης, όσοι έχουν περάσει πάνω από το 70% των ECTS (πιστωτικές μονάδες) και έχουν συμμετάσχει σε 2 εξεταστικές τα τελευταία δύο χρόνια, εκ των οποίων στη μία να έχουν περάσει κάποιο μάθημα, μπορούν να αιτηθούν παράταση σπουδών για 2 εξάμηνα. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κινδυνεύουν με διαγραφή στα τέλη Δεκέμβρη 2026, με βάση τα αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου!

Την προηγούμενη χρονιά ξεσκεπάστηκαν τα γελοία «επιχειρήματα» που αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση για τη στήριξη του μέτρου:

Οι διαγραφές αφορούσαν ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες που στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους βρήκαν εμπόδιο την αντιεκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και στηρίζουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ κ.α. Διαγράφηκαν φοιτητές που πάλευαν να πάρουν το πτυχίο τους, που δούλευαν παράλληλα με τις σπουδές τους. Για παράδειγμα, στοΤμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ο κατάλογος των διαγραφέντων συμπεριλάμβανε ακόμα και τεταρτοετείς φοιτητές από μετεγγραφή!

Αν τους ένοιαζε πραγματικά η όποια καθυστέρηση στην αποφοίτηση των φοιτητών, θα ικανοποιούσαν τα μέτρα στήριξης που διεκδικούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι. Το μόνο όμως που τους νοιάζει είναι να παρέχουν γρήγορα φθηνό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό απέδειξε η έκτακτη διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση για να επιτρέπει την εγγραφή σε κολέγιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο μετά τη διαγραφή!

Η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως υπάρχουν εξαιρέσεις και διευκολύνσεις στο νόμο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, όμως είδαμε στην πράξη παραδείγματα, όπως να απορρίπτεται αίτηση για παράταση σπουδών εργαζόμενης φοιτήτριας, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν έγκυος δύο φορές και είχε συμπληρώσει το 70% των μονάδων ECTS.

Αν κάτι αποδείχθηκε από την προηγούμενη χρονιά είναι πως το μόνο που καταφέρνει να βάζει εμπόδια πηγαίνοντας κόντρα στα σχέδια της κυβέρνησης είναι ο συλλογικά οργανωμένος αγώνας μας μέσα από τους Φοιτητικούς μας Συλλόγους. Έτσι καταφέραμε να μην διαγραφούν 30.000 φοιτητές, να δοθεί παράταση σε χιλιάδες, να γίνουν έκτακτες επαναληπτικές εξεταστικές! Αυτά δε θα είχαν συμβεί από μόνα τους!

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Καλούμε κάθε Φοιτητικό Σύλλογο, τους νέους εκλεγμένους στα Διοικητικά Συμβούλια, να οργανώσει την ενημέρωση και τη διεκδίκηση.

Προγραμματίζουμε μαθήματα αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. Οργανώνουμε κινητοποιήσεις στις διοικήσεις των Τμημάτων και των Σχολών μας απαιτώντας να παρθούν αποφάσεις ενάντια στις διαγραφές και διεκδικώντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Προετοιμάζουμε την κλιμάκωση της δράση των Συλλόγων και για τον Σεπτέμβρη. Θα μας βρουν μπροστά τους!

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