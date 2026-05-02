Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ: Καταγγελίες φοιτητών για «τελεσίγραφο» έξωσης και νέο κανονισμό

Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος καταγγέλλει τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για συκοφαντική στάση απέναντι στους φοιτητές. Όπως αναφέρεται, η ένταση κλιμακώνεται με αφορμή τον νέο εσωτερικό κανονισμό των εστιών, τον οποίο οι οικότροφοι καλούνται να υπογράψουν υπό την απειλή έξωσης.

Οι φοιτητές περιγράφουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και πίεσης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη συνέχιση των σπουδών και της διαμονής τους. Παράλληλα, κάνουν λόγο για εκβιαστικά διλήμματα και μέτρα που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους στις εστίες

Ο ΣΟΦΕΘ καταγγέλλει την ανυπόστατη, χυδαία και συκοφαντική ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ που στάλθηκε τις τελευταίες ώρες σε όλα τα ακαδημαϊκά email φοιτητών του πανεπιστημίου ,που αναπαράχθηκε από διάφορους ιστότοπους αντιστρέφοντας την πραγματικότητα που ζούμε οι εστιακοί φοιτητές με αφορμή το νέο απαράδεκτο, επαίσχυντο κανονισμό που καλούμαστε εκβιαστικά να υπογράψουμε, που υποδηλώνει προσπάθεια τρομοκράτησης και έντασης της καταστολής.

Εχθές Πέμπτη, υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, από κοινού με τους φοιτητικούς συλλόγους της πόλης και τη στήριξη των καθηγητών μας πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ΑΠΘ και συναντηθήκαμε με αρμόδιο αντιπρύτανη. Οι φοιτητές αγανακτισμένοι, με πολύ μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των σπουδών μας και των σπιτιών μας, με συναδέλφισσες μας έτοιμες να καταρρεύσουν, και συμφοιτητές μας να κλαίνε, απαιτήσαμε το απολύτως λογικό- να πάρουμε απαντήσεις για τη συνέχεια των σπουδών και των ζωών μας καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν βρεθούμε κυριολεκτικά άστεγοι πετώντας όνειρα και κόπους μιας ολόκληρης ζωής στα σκουπίδια.

Απο μεριάς των πρυτανικών αρχών δυο εβδομάδες τώρα όπως και εχθές Πέμπτη συναντήσαμε κλειστές πόρτες και καμία απάντηση στις αγωνίες που καθημερινά απασχολούν στη συζήτηση εμάς και τις οικογένειες μας ενώ εχθές ο αντιπρύτανης έφτασε στο σημείο να μας ειρωνεύεται και να αντιστρέφει την πραγματικότητα φερόμενος λες και δεν είμαστε οικότροφοι φοιτητές του πανεπιστημίου αλλά αναλώσιμοι ασήμαντοι αριθμοί.

Πέρα από απαράδεκτο είναι και πραγματικά ντροπιαστικό: άνθρωποι ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίου αντι να συναισθάνονται τα προβλήματα και τον πόνο μας, να φέρνουν έναν κανονισμό τελεσίγραφο που στην πραγματικότητα πετάει τους φοιτητές έξω από τα δωμάτια μας αλλά και να κοινοποιούν δημοσίως ψέματα και ανακοινώσεις που συκοφαντούν τις δίκαιες αγωνίες και το δίκαιο αγώνα μας. Η συγκεκριμένη ενέργεια όπου η πρυτανεία πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα αναπαράγει ωμά ψέματα είναι ακόμη ένα στοιχείο της έντασης της καταστολής και των διώξεων που αντιμετωπίζουν φοιτητές το τελευταίο διάστημα.

Έρχεται σε συνέχεια των απαράδεκτων συλλήψεων τριών συναδελφισσών μας οικοτροφισσών ανάμεσά τους η πρόεδρος του συλλόγου εστιακών στις εστίες του πανεπιστημίου Αθηνών μέσα στο ίδιο τους το σπίτι με ανυπόστατες κατηγορίες. Είναι κομμάτι ενός σχεδιασμού που εξελίσσεται μέσα στο ΑΠΘ και σε άλλα πανεπιστήμια όπου όποιος διεκδικεί το αυτονόητο , πρώτα συκοφαντείται , μετά καταγγέλεται από την διοίκηση του ΑΠΘ, διάφορους γνωστους κυβερνητικούς κύκλους και τη ΔΑΠ και στο τέλος διώκεται με ανυπόστατες κατηγορίες. Είναι το ίδιο μοτίβο με τους συμφοιτητές μας που προσπάθησαν να τους περάσουν πειθαρχικό στην Ιατρική!

Τονίζουμε ότι: βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εκβιαστικό τελεσίγραφο-ιδιωτικό συμφωνητικό του νέου εσωτερικού κανονισμού το οποίο εάν δεν υπογράψουμε έως τις 10 Μαΐου προβλέπεται η άμεση έξωση μας. Αυτός ο νέος κανονισμός ουσιαστικά στοχοποιεί ως υπαίτιους των προβλημάτων των εστιών όχι το κράτος, τις κυβερνήσεις και τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της μέριμνας, αλλά εμάς τους ίδιους. Μεταξύ πολλών άλλων που έχουμε ηδη γνωστοποιήσει αναλυτικά, μας υποχρεώνει να βάζουμε το χέρι στην τσέπη θεωρώντας εμάς υπεύθυνους για την κατάσταση των δωματίων μας τα οποία βρίσκονται ασυντήρητα και τα παραλαμβάνουμε ακομη και χωρίς στρώματα.

Απαγορεύει τη φιλοξενία οικογενειακών μας προσώπων, ακόμη και την επικοινωνία μεταξύ των οικοτρόφων, ενώ μας θέτει και σε άμεσο κίνδυνο αφού προβλέπει εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα κτίρια μας τα οποία εδώ και δεκαετίες δεν έχουν αντισεισμική, αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση. Είναι άλλωστε γνωστό και χαρακτηριστικό πως πέρυσι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα με την πτώση ασανσέρ στις Γ εστίες λόγω ακριβώς αυτής της χρόνιας πολιτικής υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της εστίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα στις εστίες.

Μάλιστα, με την υπογραφή μας υποχρεωτικά συμφωνούμε σε οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση ενώ προβλέπεται άρση του οικιακού ασύλου με απροειδοποιητους ελέγχους.

Ο ΣΟΦΕΘ δεν κάνει βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες του κάθε φοιτητή. Οι οικότροφοι φοιτητές δεν είμαστε αναλώσιμοι αλλά αξίζουμε διαμονή, σίτιση, σπουδές και ζωή αντάξια αυτών που μπορεί να παρέχει η κοινωνία μας τον 21ο αιώνα, αντάξια του κόπου και του ιδρώτα των γονιών μας που μας στήριξαν και μας στηρίζουν να πάρουμε το πτυχίο μας, αντάξια της αξιοπρέπειας που όλοι οι εστιακοί φοιτητές έχουμε ως παιδιά εργατικών-λαϊκών οικογενειών και δε δεχόμαστε κανένας να παίζει με τη νοημοσύνη μας και να μας συκοφαντεί.

Απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης του αγώνα μας στους φοιτητικούς συλλόγους της πόλης και στα εργατικά σωματεία. Η προσπάθεια να συκοφαντίσουν τον δίκαιο αγώνα μας θα πέσει στο κενό !

Απαιτούμε:

-Να παρθεί πίσω η χυδαία, ανυπόστατη ανακοίνωση της πρυτανείας

-Απόσυρση του τελεσιγράφου και του νέου εσωτερικού κανονισμού.

-Έκτακτο κρατικό κονδύλι για τις ανάγκες μας, αντισεισμικό αντιπυρικό και αντιπλημμυρικο έλεγχο

-Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες μας, αναβάθμιση και ανακαίνιση των εστιών, κατασκευή νέων εστιών χωρίς ΣΔΙΤ.