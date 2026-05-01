Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο – Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Ακρωτηριασμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Το σοβαρό ατύχημα σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, μετά τον βαρύ τραυματισμό ενός παιδιού μόλις πέντε ετών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν σε δραστηριότητα, εξελισσόμενο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο συμβάν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, ο οποίος οδήγησε σε ακρωτηριασμό, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους αρμόδιους φορείς. Το περιστατικό έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό στον σχολικό χώρο

Το ατύχημα καταγράφηκε την Πέμπτη, περίπου στις 11:30 το πρωί, στον χώρο εισόδου της σχολικής μονάδας. Εκείνη τη στιγμή, τα παιδιά φέρονται να έπαιζαν, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ένας από τους μαθητές φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο σοβαρός τραυματισμός του 5χρονου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η κατάσταση του παιδιού και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη.

Η άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο θεωρήθηκε κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κατάστασης, με το ιατρικό προσωπικό να προχωρά στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Εισαγγελική παρέμβαση και έρευνα για τις συνθήκες

Για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια προανάκρισης. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, καθώς και να διαλευκανθούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.