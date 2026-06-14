Διαφημιστικές κλήσεις: Πώς να διεκδικήσετε αποζημίωση έως 50.000 ευρώ – Τι προβλέπεται

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Οι πολίτες μπορούν να περιορίσουν τις ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις μέσω του Μητρώου 11 και, σε περίπτωση παραβίασης, να διεκδικήσουν ακόμη και αποζημίωση έως 50.000 ευρώ.

Ισχυρά νομικά εργαλεία διαθέτουν οι πολίτες για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων διαφημιστικών κλήσεων, οι οποίες αποτελούν καθημερινό φαινόμενο για πολλούς καταναλωτές. Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες περιορισμού των τηλεφωνικών ενοχλήσεων, ενώ σε περιπτώσεις παραβίασης παρέχεται ακόμη και δυνατότητα διεκδίκησης σημαντικής αποζημίωσης.

Κεντρικό ρόλο στην προστασία των συνδρομητών έχει το λεγόμενο «Μητρώο 11», μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις για εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι είναι το Μητρώο 11 και πώς προστατεύει τους πολίτες

Το Μητρώο 11, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006, αποτελεί ειδικό κατάλογο που τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας. Σε αυτόν εγγράφονται συνδρομητές που δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις.

Μετά την καταχώριση ενός τηλεφωνικού αριθμού, οι εταιρείες υποχρεούνται να τον εξαιρούν από κάθε εμπορική επικοινωνία. Η μη συμμόρφωση συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σοβαρές νομικές συνέπειες.

Δικαστική απόφαση για αποζημίωση 50.000 ευρώ

Η αποτελεσματικότητα της προστασίας αυτής επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με δικαστική απόφαση που επιδίκασε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη. Το Εφετείο Πειραιά έκρινε ότι οι επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά την εγγραφή του συνδρομητή στο Μητρώο 11, παραβίασαν τη ρητή δήλωσή του για μη όχληση.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η παραβίαση θεμελιώνει δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης, επισημαίνοντας ότι η προστασία των πολιτών δεν είναι μόνο τυπική, αλλά μπορεί να διεκδικηθεί δικαστικά.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Η εγγραφή στο Μητρώο 11 πραγματοποιείται με αίτημα προς τον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε δημόσια υπηρεσία. Μετά την καταχώριση, οι εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν το σχετικό μητρώο πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια.

Παρά την υποχρέωση αυτή, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο πολίτες να συνεχίζουν να λαμβάνουν ενοχλητικές κλήσεις ακόμη και μετά την εγγραφή τους.

Ποιες ενέργειες μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές

Σε περίπτωση παραβίασης, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετική καταγγελία. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη επιβάλει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν το ισχύον πλαίσιο, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα των παραβάσεων και τη σημασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.