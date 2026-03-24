Γάλα: Έρχεται αποζημίωση για κτηνοτρόφους – Ποιούς αφορά, όλα όσα είπε ο Τσιάρας

Με τους κτηνοτρόφους της Λέσβου συναντήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μάλιστα τα πρώτα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο κ. Τσιάρας περιλαμβάνουν αποζημίωση για το γάλα που έχει παραληφθεί από τις 15 Μαρτίου έως την άρση των μέτρων βάσει τιμολογίων αλλά και καταβολή των αναγκαίων ποσών για τη κάλυψη της ζημίας που έχει προκληθεί από την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβου .

Παράλληλα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ξεκαθάρισε ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός από όλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα εξέλθει από το νησί. Επισήμανε, δε, ότι η πορεία των μέτρων θα επανεξετάζεται διαρκώς, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών, ιδίως ως προς τη διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης.

«Θέλω να τονίσω ότι πρώτη προτεραιότητα σε όλη μας την προσπάθεια είναι ο περιορισμός της νόσου και η αποτροπή της περαιτέρω μετάδοσής της. Πρόκειται για ένα ζήτημα υψίστης σημασίας, τόσο για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και για την ίδια την κτηνοτροφία της Λέσβου» δήλωσε ο κ. Τσιάρας. Σημείωσε δε ότι «αν δεν περιοριστεί η νόσος, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας.

Τα μέτρα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης θα προχωρήσει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, αμέσως μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης και υπογράμμισε ότι υπάρχει σαφής εντολή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη «οποιαδήποτε ζημιά προκύψει θα αποζημιωθεί».

«Η Λέσβος είναι μια ιδιαίτερα παραγωγική περιοχή και ειδικά στον κτηνοτροφικό τομέα στηρίζεται σε αυτόν ένα μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας. Η παραγωγή της δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία, με προϊόντα που έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά» είπε.

Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί της Λέσβου ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, με αιχμή τη δυσκολία διάθεσης των προϊόντων, τη διαχείριση του γάλακτος, την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες.

«Μετά από πολύωρη σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαμε απόψεις, βρέθηκε μια λύση. Νομίζω ότι καλύπτει στο σύνολο τα θέματα που θέσαμε όλες αυτές τις ημέρες και επανέρχεται η φυσιολογικότητα και η καθημερινότητα των κτηνοτρόφων του νησιού μας, που αγωνιούσαν τόσες ημέρες για αυτό το ζήτημα» δήλωσε ο Μανώλης Κωνσταντιδέλλης, του Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «στόχος είναι να σταματήσει εδώ αυτή η αρρώστια και να μπορέσουμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία”.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Χαράλαμπος Δερεδίνης δήλωσε «ανακουφισμένος» διότι όπως είπε «εδώ και μια βδομάδα υπάρχει μια αβεβαιότητα στο νησί. Οι ποσότητες γάλακτος είναι τεράστιες. Οι κτηνοτρόφοι δυστυχώς ακόμα δεν έχουν καταφέρει να ξεχρεώσουν τις ζωοτροφές που έχουν αγοράσει, οπότε υπήρχε μια μεγάλη αβεβαιότητα. Υπήρχε και το θέμα πού θα πάει το γάλα που θα πεταχτεί και τι θα γίνει. Οπότε τώρα με τις αποφάσεις που πήραμε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο».