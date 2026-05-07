ΔΥΠΑ: Ποιά προγράμματα είναι ανοιχτά και ποιά θα ξεκινήσουν εντός του 2026

Πίνακας περιεχομένων

Τέσσερα προγράμματα της ΔΥΠΑ είναι ανοιχτά για ανέργους, ενώ νέες δράσεις για πτυχιούχους, νέους, γυναίκες, ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέσα στο 2026.

ΔΥΠΑ: Τέσσερα προγράμματα απασχόλησης είναι ανοιχτά αυτήν την περίοδο, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες ανέργων, όπως γυναίκες, νέοι και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, μέσα στο 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθούν νέες δράσεις για ανέργους πτυχιούχους, άτομα με αναπηρία, νέους και γυναίκες, διευρύνοντας το πλαίσιο των ευκαιριών απασχόλησης σε όλη τη χώρα.

Ποια προγράμματα είναι ανοιχτά αυτήν την περίοδο

Στο επίκεντρο των ανοιχτών δράσεων βρίσκεται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων. Η δράση χρηματοδοτείται με εθνικούς πόρους ύψους 101.813.625,00 ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας, την ομαλή επιστροφή στην αγορά εργασίας και την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.650 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης και 1.067 προσλήψεις μερικής απασχόλησης.

Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκειά του είναι 6 μήνες, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ και οι συνολικοί ωφελούμενοι φτάνουν τις 48 χιλιάδες.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν προτεραιότητα οι μακροχρόνια άνεργοι με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και οι άνεργοι μέσης ηλικίας 45 έως 64 ετών.

Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου

Οι επιχορηγήσεις και οι προσλήψεις που έχουν γίνει

Για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 32,00 ευρώ την ημέρα για 6ωρη εργασιακή εμπειρία, με ανώτατο όριο τις 22 ημέρες τον μήνα.

Οι προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα φτάνουν τις 13.350, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις ανοιχτές δράσεις απασχόλησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ύψους περίπου 74 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια από 12 έως 18 μήνες.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πόσοι θα κοπούν από τα voucher -Η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Μέχρι στιγμής, οι ωφελούμενοι του προγράμματος ανέρχονται σε 2.241. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ξεκινά από 628 ευρώ για άνεργους άνδρες, διαμορφώνεται σε 816,40 ευρώ για άνεργες γυναίκες και φτάνει τα 1.004,80 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους.

Οι πρόσθετες θέσεις για ανέργους 55 ετών και άνω

Στα ανοιχτά προγράμματα περιλαμβάνεται και η διάθεση επιπλέον 2.500 επιδοτούμενων θέσεων στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Οι νέες αυτές θέσεις αφορούν Δήμους και Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επέκτασης των 6.000 θέσεων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες. Η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο ποσό τα 750 ευρώ τον μήνα.

Ο προϋπολογισμός για τις νέες θέσεις εργασίας ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ, ενισχύοντας την προσπάθεια στήριξης ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω επιδοτούμενης απασχόλησης.

Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ για τις δράσεις απασχόλησης

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, από το 2019 έως σήμερα περισσότεροι από 225.000 πολίτες έχουν ωφεληθεί μέσω στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης.

Παράλληλα, πάνω από 27.000 πολίτες προχώρησαν στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, αξιοποιώντας δράσεις νέας επιχειρηματικότητας που υλοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο διάστημα.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, επισημαίνει ότι η Υπηρεσία συνεχίζει να εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Όπως αναφέρει, προτεραιότητα δίνεται στους πιο ευάλωτους πολίτες, με ουσιαστική ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα στηρίζονται η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα νέα προγράμματα που αναμένονται μέσα στο 2026

Μέσα στο 2026 αναμένεται να ανοίξει πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα στη Θεσσαλία, με προϋπολογισμό 19.201.600 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση 2.182 ανέργων, εγγεγραμμένων στα ψηφιακά μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες και πολίτες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά προσόντα, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για 8 μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων της.

Στα προγράμματα που βρίσκονται προ των πυλών περιλαμβάνεται επίσης ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 25 έως 54 ετών, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Οι δράσεις για νέους, γυναίκες και άτομα με αναπηρία

Στο ίδιο πλαίσιο προγραμματίζεται ανοιχτό πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για 12 μήνες, το οποίο θα αφορά ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

Ακόμη, προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Παράλληλα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί ανοιχτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες, το οποίο θα αφορά ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, επίσης με έμφαση στις γυναίκες.

Η Γιάννα Χορμόβα σημειώνει ότι η ΔΥΠΑ ενισχύει το πλαίσιο των παρεμβάσεων με νέα προγράμματα που ξεκινούν σύντομα, αναφέροντας ειδικά τη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα για τη Θεσσαλία και το πρόγραμμα για 1.000 ανέργους πτυχιούχους, με στόχο η επιδότηση της ανεργίας να μετατρέπεται σε ενίσχυση της εργασίας.