Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Tο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), με 24 χρόνια δυναμικής παρουσίας, πρωτοπορεί στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας σπουδές με ευελιξία, χωρίς περιορισμούς.

Με επίκεντρο τον φοιτητή και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή υψηλού επιπέδου, με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2026-2027), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέρονται:

4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

προγράμματα σπουδών 22 μεταπτυχιακά προγράμματα

προγράμματα 3 διδακτορικά προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις

προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις καθώς και όλες οι Θεματικές Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς .

Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ :

– Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (συνολικό κόστος: €6.000)

– Διοίκηση Επιχειρήσεων

– Νομική

– Οικονομικά Επιχειρήσεων (νέο πρόγραμμα-μείωση κόστους -10%)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ :

– Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

– Βιοηθική – Ιατρική Ηθική (μειωμένα δίδακτρα / €360 ανά Θ.Ε. για 2026-2027)

– Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (συνολικό κόστος €3.900 & επιπλέον μείωση -10%)

– Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– Διοίκηση Επιχειρήσεων (Το Ανοικτό MBA ) (3 απαλλαγές από ACCA)

-Διοίκηση Μονάδων Υγείας (αναδιαρθρωμένο-90 ects)

– Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα (συνολικό κόστος €4.600)

– Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνολικό κόστος €3.300)

– Επιστήμες της Αγωγής (συνολικό κόστος €3.300)

– Θεατρικές Σπουδές (συνολικό κόστος €3.400)

– Λογιστική και Χρηματοοικονομική (5 απαλλαγές από ACCA)

– Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας (συνολικό κόστος €3.900 & επιπλέον μείωση -10%))

– ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη (συνολικό κόστος €3.300)

– Ποινική Δικαιοσύνη

– Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (συνολικό κόστος €4.400)

– Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (συνολικό κόστος €3.300)

– Master of Business Administration (The Open MBA) (3 απαλλαγές από ACCA)

– Cognitive Systems (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

– Enterprise Risk Management ( σε συνεργασία με το ΕΑΠ )

– Human Computer Interaction (νέο πρόγραμμα / μειωμένα δίδακτρα -10% )

– International Shipping Management ( νέο πρόγραμμα / σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ / μειωμένα δίδακτρα -10% )

– Security and Defence ( νέο πρόγραμμα / σε συνεργασία με τη Σχολή Ικάρων / μειωμένα δίδακτρα -15% )

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 έχουν ανοίξει!

– Υποβολή αιτήσεων έως: 8 Ιουνίου 2026

-Αιτήσεις για διδακτορικές θέσεις έως: 19 Μαΐου 2026

-Υποβολή αποκλειστικά διαδικτυακά: www.ouc.ac.cy