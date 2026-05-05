Καμία πρόβλεψη για πολύτεκνους στις προσλήψεις εκπαιδευτικών – Τι αναφέρει καταγγελία

Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 – Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος επισημαίνει ότι και φέτος δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη δημογραφικής ενίσχυσης στους πίνακες προσλήψεων εκπαιδευτικών, καταγγέλλοντας πως το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί συστηματικά τις σχετικές προτάσεις της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ισχύον σύστημα μοριοδότησης δεν λαμβάνει υπόψη τη στήριξη της οικογένειας και τη δημογραφική διάσταση, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το υφιστάμενο πλαίσιο χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των πολύτεκνων.

Η ΑΣΠΕ υπογραμμίζει ότι, παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας για ποσοστό 16% υπέρ των πολύτεκνων στο Δημόσιο, η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στον χώρο της εκπαίδευσης, γεγονός που, όπως σημειώνει, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ισονομίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι παλαιότερες ρυθμίσεις που ενίσχυαν τους πολύτεκνους είχαν συμβάλει θετικά στη δημογραφική εξέλιξη, ενώ σήμερα η έλλειψη αντίστοιχων μέτρων συμπίπτει με την έντονη πληθυσμιακή μείωση που καταγράφεται στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία ζητά την ουσιαστική μοριοδότηση των πολύτεκνων στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, την ευθυγράμμιση του συστήματος με όσα ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και την άμεση έναρξη θεσμικού διαλόγου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Όπως επισημαίνει, η δημογραφική κρίση αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όταν –όπως υπογραμμίζεται– το δημοσιονομικό κόστος τέτοιων μέτρων είναι μηδενικό.

H ANAKOINΩΣΗ