Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ: Όλες οι ειδικότητες και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Πίνακας περιεχομένων

Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ εισέρχονται σε φάση αξιολόγησης, με τις αιτήσεις να εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τις 150.000. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι οριστικοί πίνακες αναμένονται τον ερχόμενο χειμώνα, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων.

Η ισχύς των πινάκων που θα προκύψουν θα καλύπτει τριετία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 31 Αυγούστου 2029, καθορίζοντας το πλαίσιο των μελλοντικών προσλήψεων στην εκπαίδευση.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την έκδοση των πινάκων

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια, με βασικότερο την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης θα καθορίσει και τον χρόνο δημοσίευσης των τελικών αποτελεσμάτων.

Προσλήψεις αναπληρωτών-ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ για εκπαιδευτικούς

Οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στον χειμώνα, διαμορφώνοντας τη βάση για τις προσλήψεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

Η διάρκεια ισχύος των νέων πινάκων

Οι πίνακες που θα προκύψουν από τη διαδικασία θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Η ισχύς τους ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2029.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πίνακες θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθορίζοντας τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

ΑΣΕΠ-Προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία: Τα οριστικά αποτελέσματα

Οι βασικές ειδικότητες που περιλαμβάνονται

Στη διαδικασία συμμετέχει ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της εκπαίδευσης, καλύπτοντας τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί μειονοτικών σχολείων.

Παράλληλα, στη λίστα βρίσκονται ειδικότητες όπως φιλόλογοι, μαθηματικοί, εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών, καθηγητές ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών, καθώς και εκπαιδευτικοί σε τομείς όπως η πληροφορική, η οικονομία και οι κοινωνικές επιστήμες.

Οι τεχνικές και εξειδικευμένες κατηγορίες

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και ειδικότητες τεχνικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, όπως μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί και χημικοί μηχανικοί, αλλά και εκπαιδευτικοί εφαρμοσμένων τεχνών και ναυτικών μαθημάτων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ειδικότητες που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, τη γεωπονία, το περιβάλλον και την ευεξία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών.

Το πλήρες εύρος των ειδικοτήτων

Το σύνολο των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαδικασία περιλαμβάνει τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79, ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.

Η καταγραφή αυτή αποτυπώνει το εύρος των ειδικοτήτων που εντάσσονται στη διαδικασία, αναδεικνύοντας τη συνολική εικόνα των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την επόμενη περίοδο.