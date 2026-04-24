Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ: Για ΦΕΚ οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 – Τι πρέπει να ξέρετε

Πίνακας περιεχομένων

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για την κατάταξη εκπαιδευτικών – Όλοι οι κλάδοι και τα προσόντα.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ απεστάλησαν οι νέες προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

Πρόκειται για κρίσιμες προκηρύξεις, καθώς μέσω αυτών θα διαμορφωθούν οι πίνακες κατάταξης που θα αξιοποιηθούν για τις προσλήψεις αναπληρωτών τα επόμενα σχολικά έτη.

Τι αφορά η προκήρυξη 1ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα των κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και ΠΕ73, καθώς και του κλάδου ΠΕ79 για ειδικότητες μουσικής εκπαίδευσης.

Η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιείται ανά κλάδο, ειδικότητα και, όπου απαιτείται, ανά μουσική εξειδίκευση, με τους υποψηφίους να αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων τυπικών και πρόσθετων προσόντων.

Τι προβλέπει η προκήρυξη 2ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων οι κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται επίσης με σειρά προτεραιότητας, με βάση τα προσόντα και τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα

Συνοδευτικά των προκηρύξεων έχουν δημοσιοποιηθεί πίνακες με τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για κάθε κλάδο και ειδικότητα.

Οι πίνακες αυτοί καθορίζουν τα απαραίτητα πτυχία, τις εξειδικεύσεις και τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους

Μετά τη δημοσίευση των προκηρύξεων σε ΦΕΚ, αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους.

Οι νέοι πίνακες θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για χιλιάδες εκπαιδευτικούς.