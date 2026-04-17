500 προσλήψεις για αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου
Πίνακας περιεχομένων
Συνολικά 500 προσλήψεις για αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου στην ΟΣΥ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Στις 30 Απριλίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη της Οδικές Συγκοινωνίες Μον. ΑΕ (ΟΣΥ ΜΑΕ) αναφορικά με την πρόσληψη συνολικά 500 οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα λεωφορεία της Αθήνας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στο proslipseis.osy.gr αίτηση συμμετοχής με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων και του ποινικού μητρώου
Το άλλο πρέπει να γνωρίζετε
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Οδηγών, δηλαδή οι προσλήψεις αφορούν τους απόφοιτους Λυκείου και Γυμνασίου (ΔΕ και ΥΕ).
Επίσης επισημαίνεται πως οι συμβάσεις εργασίας του νέου προσωπικού θα είναι 8μηνης διαρκείας , οι οποίες ύστερα από τη λήξη τους θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς ωστόσο να δοθείδυνατότητα παράτασης.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr