ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού – Πότε κάνει πρεμιέρα

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 ξεκινά νωρίτερα, με αυξημένες παροχές και περισσότερες δυνατότητες διακοπών για δικαιούχους.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός επιστρέφει για την περίοδο 2026–2027 με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, επιδιώκοντας να διευρύνει την πρόσβαση εργαζομένων και ανέργων σε οικονομικές διακοπές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τη διάρκεια όσο και τους όρους συμμετοχής.

Η δράση της ΔΥΠΑ ενεργοποιείται φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς η έναρξη τοποθετείται την 1η Μαΐου, δίνοντας στους δικαιούχους περισσότερες επιλογές αξιοποίησης.

Νωρίτερη έναρξη και μεγαλύτερη διάρκεια

Η βασική διαφοροποίηση του νέου κύκλου είναι ότι το πρόγραμμα ξεκινά από τις αρχές Μαΐου, αντί για τον Ιούνιο, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, η διάρκεια αυξάνεται σε 13 μήνες από 12, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών.

Πόσες επιταγές διατίθενται και τι καλύπτουν

Συνολικά θα διατεθούν 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε voucher αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Μέσω αυτών, οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε συμβεβλημένα καταλύματα, καταβάλλοντας χαμηλό κόστος συμμετοχής.

Διαμονή και ειδικές παροχές

Οι διανυκτερεύσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή. Σε ορισμένα νησιά, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Σε συγκεκριμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας, οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως 12 διανυκτερεύσεις επίσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ σε άλλες περιοχές προβλέπονται έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή.



Επιδότηση μετακινήσεων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στους προορισμούς.

Η κάλυψη φτάνει το 100% για άτομα με αναπηρία, ενώ για τον γενικό πληθυσμό προβλέπεται επιδότηση 50%, με την ιδιωτική συμμετοχή να ανέρχεται στο 25%.

Στόχος η αποσυμφόρηση της υψηλής σεζόν

Η μεταφορά της έναρξης στην άνοιξη δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της περιόδου πριν την κορύφωση της τουριστικής κίνησης.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μειωθεί η πίεση σε δημοφιλείς προορισμούς κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Τι ισχύει για τη συμμετοχή των δικαιούχων

Σημαντική αλλαγή αφορά και τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.

Οι δικαιούχοι δεν αποκλείονται από τον επόμενο κύκλο ακόμη και αν δεν αξιοποίησαν τις επιταγές που έλαβαν φέτος, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία συμμετοχής.