ΔΥΠΑ – Επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει και ποιοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας φέρνει το 2026, με νέους κανόνες και αυστηρότερες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους.

Το επίδομα ανεργίας αλλάζει το 2026, με νέο πλαίσιο που προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για τη διατήρησή του και διαφοροποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού του ποσού.

Οι ρυθμίσεις που προωθούνται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στοχεύουν στην ταχύτερη επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της επιδότησης.

Πότε χάνεται το επίδομα ανεργίας

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν έως δύο προτάσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ, εφόσον αυτές είναι συμβατές με το προφίλ τους και βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους.

Ωστόσο, σε περίπτωση που απορριφθούν τρεις διαδοχικές προτάσεις, η ΔΥΠΑ μπορεί να διακόψει την καταβολή του επιδόματος ανεργίας.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά από τον Απρίλιο του 2025, με την περίοδο εφαρμογής να έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η πιλοτική φάση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής περίπου 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο νέο καθεστώς, λαμβάνοντας επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.375 ευρώ μηνιαίως.

Πώς διαμορφώνεται το νέο ποσό

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας θα είναι κλιμακωτό και θα συνδέεται με τον ασφαλιστικό βίο και τις αποδοχές του εργαζομένου.

Στους πρώτους μήνες της ανεργίας το ποσό θα είναι αυξημένο, ενώ στη συνέχεια θα μειώνεται σταδιακά όσο παρατείνεται η παραμονή εκτός αγοράς εργασίας, με τη συνολική διάρκεια επιδότησης να μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες.

Οι τρεις πυλώνες υπολογισμού

Ο υπολογισμός του νέου επιδόματος βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες, που καθορίζουν το τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο άνεργος.

Το σταθερό μέρος αφορά όλους τους δικαιούχους και ξεκινά από το 70% του κατώτατου μισθού το πρώτο τρίμηνο, μειούμενο σταδιακά έως το 20% στο δεύτερο έτος.

Τι αλλάζει για όσους έχουν προϋπηρεσία

Το μεταβλητό μέρος αφορά όσους διαθέτουν μεγαλύτερη προϋπηρεσία και υψηλότερες αποδοχές, ενισχύοντας την ανταποδοτικότητα του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης την τελευταία τετραετία.

Παράλληλα, προβλέπονται προσαυξήσεις για οικογενειακή κατάσταση, όπως επιδόματα τέκνων και εορτών, με ειδική πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες.

Ποιοι μπορεί να δουν μειώσεις

Για ανέργους με περιορισμένη προϋπηρεσία ή χαμηλές αποδοχές, το τελικό ποσό της επιδότησης ενδέχεται να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Σήμερα το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 565 ευρώ μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, ωστόσο σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής του νέου συστήματος δεν αποκλείεται να μην διατηρηθεί αυτό το κατώτατο όριο.