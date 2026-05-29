ΑΣΕΠ – 478 προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα των επιλαχόντων

Πίνακας περιεχομένων

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2024 για την πλήρωση 478 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις αφορούν κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη ή υποβολή νέας αίτησης από τους υποψηφίους.

Τι αφορά η προκήρυξη 2Κ/2024

Η διαδικασία αφορά την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 478 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Χωρίς νέα αίτηση οι επιλαχόντες

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από επιλαχόντες της προκήρυξης 2Κ/2024.

Η διαδικασία προχωρά χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα που ορίζονται στην αρχική προκήρυξη.

Πώς εμφανίζονται οι απορριπτέοι

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου.

Ο αριθμός αυτός αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει οι ίδιοι στο πλαίσιο της προκήρυξης.

Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Πότε θα δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, ο πίνακας θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».