Πίνακες εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ: Πόσες αιτήσεις έγιναν – Τα στατιστικά στοιχεία

Πάνω από 130.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη αρχή, οι αιτήσεις αφορούν υποψηφίους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν συνολικά

Συνολικά, για τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 130.412 αιτήσεις.

Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη διαδικασία κατάταξης στους σχετικούς πίνακες.

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1ΓΕ/2026

Για την προκήρυξη 1ΓΕ/2026 υποβλήθηκαν 36.192 αιτήσεις.

Η προκήρυξη αφορά τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2026

Στην προκήρυξη 2ΓΕ/2026 ο αριθμός των αιτήσεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη προκήρυξη έφτασαν τις 94.220.

Η ηλικιακή εικόνα στην 1ΓΕ

Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη 1ΓΕ/2026, το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτούντων ανήκει στις νεότερες ηλικίες.

Το 51,5% των υποψηφίων είναι έως 30 ετών, ενώ το 37,5% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40 ετών.

Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες στην 1ΓΕ

Στην ίδια προκήρυξη, το 8,5% των αιτούντων είναι ηλικίας από 41 έως 50 ετών.

Παράλληλα, το 2,6% των υποψηφίων είναι από 51 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Η ηλικιακή εικόνα στην 2ΓΕ

Στην προκήρυξη 2ΓΕ/2026, το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων υποβλήθηκε από υποψηφίους ηλικίας 31 έως 40 ετών.

Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συγκεντρώνει το 39,5% των αιτήσεων, αποτελώντας την πολυπληθέστερη κατηγορία της προκήρυξης.

Οι υπόλοιπες ηλικίες στην 2ΓΕ

Στην προκήρυξη 2ΓΕ/2026, το 28,5% των αιτήσεων προέρχεται από υποψηφίους ηλικίας 41 έως 50 ετών.

Παράλληλα, το 22,5% των αιτούντων είναι έως 30 ετών, ενώ το 9,9% είναι ηλικίας από 51 ετών και άνω.