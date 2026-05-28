Διανομέας παρέσυρε 15χρονη – Νοσηλεύονται και οι δύο στο Κρατικό Νίκαιας
Και οι δύο διακομίστηκαν Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται μια 15χρονη, καθώς τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/5) όταν παρασύρθηκε από διανομέα στο Κερατσίνι.
Πώς συνέβη το τροχαίο
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο κέντρο του Κερατσινίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε πεζή τον δρόμο.
Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Οι τραυματισμοί τους είναι ελαφριοί, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
