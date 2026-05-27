Πανεπιστήμια: Το σχέδιο διεθνοποίησης και οι συνεργασίες με ξένα ιδρύματα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε έμφαση στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, στη φοιτητική μέριμνα και στο μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης της Σοφίας Ζαχαράκη στα Ιωάννινα, με αφορμή εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έναρξη διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αμερικανικά ιδρύματα, στο πρόγραμμα διεθνοποίησης του υπουργείου, αλλά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης προς τους υποψηφίους.

Η διεθνοποίηση των περιφερειακών πανεπιστημίων

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη διεθνοποίηση «μοναδική ευκαιρία» για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, τονίζοντας ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφειά του.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, με αφορμή τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αμερικανικά πανεπιστήμια.

Ζαχαράκη: Τι αλλάζει σε φοιτητικές εστίες, στεγαστικό επίδομα και Πανεπιστήμια

Το πρόγραμμα των 70 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, το πρόγραμμα διεθνοποίησης του υπουργείου ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έχουν ήδη ωριμάσει δεκάδες συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, οι οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η φοιτητική μέριμνα στο επίκεντρο

Η ενίσχυση των υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας παραμένει, όπως υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη, βασική προτεραιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν εστίες, λέσχες και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, με ορίζοντα υλοποίησης έως και το 2027.

Το μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Υπουργός Παιδείας απηύθυνε μήνυμα στους μαθητές, χαρακτηρίζοντας τις εξετάσεις «σημαντικό σταθμό, αλλά όχι την τελική στάση».

Κάλεσε τους υποψηφίους να μπουν στη διαδικασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, σημειώνοντας ότι κάθε μάθημα αποτελεί μια νέα ευκαιρία, ακόμη και αν έχει προηγηθεί μια δύσκολη ημέρα.

Η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε και τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Η γραμμή 1550 θα λειτουργεί δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, με τη συμβολή ειδικών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Η συζήτηση για το σχολείο και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στον εθνικό διάλογο για το μέλλον της εκπαίδευσης και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι ένα πιο ουσιαστικό και σύγχρονο σχολείο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και όχι σε λογικές του παρελθόντος.

Οι δεξιότητες μέσα από το δημόσιο σχολείο

Στις αναφορές της, η Σοφία Ζαχαράκη μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων μέσα από το δημόσιο σχολείο.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για πιστοποίηση ξένων γλωσσών και ψηφιακών γνώσεων, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στο σύστημα εισαγωγής, εφόσον υπάρξουν προτάσεις από την αρμόδια επιτροπή.

Το σχολείο του αύριο

Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός για την εκπαίδευση πρέπει να γίνει με βάση τις ανάγκες των παιδιών.

«Οφείλουμε να σχεδιάσουμε το σχολείο του αύριο, με βάση τις ανάγκες των παιδιών και όχι με όρους του παρελθόντος», σημείωσε χαρακτηριστικά.