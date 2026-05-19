Πανεπιστήμια: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το εσωτερικό Erasmus φοιτητών

Άνοιξε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών και φοιτητριών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ, που έχουν εισαχθεί μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στις 14:00, δηλώνοντας ένα Α.Ε.Ι. της επιλογής τους και έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου κατά σειρά προτίμησης.

Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/-τριών για το χειμερινό εξάμηνο 2026-2027 – Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-ήτριες των Α.Ε.Ι. της χώρας, οι οποίοι/-ες έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ότι από την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 14.00, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2026-2027.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/-ήτρια δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης. Η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:

Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,

Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,

Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.

Ο ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση τους αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών)

Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επισημαίνεται ότι θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2026-2027, για όσους/-ες φοιτητές/-ήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας το προαναφερόμενο εξάμηνο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/-τριών και τα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε Α.Ε.Ι. και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις συνημμένες Υπουργικές Αποφάσεις

ΦΕΚ εσωτερική κινητικότητα ΕΔΩ

ΦΕΚ εσωτερική κινητικότητα τροποποίηση ΕΔΩ