ΟΙΕΛΕ: «Χρυσή» κερδοφορία στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ, καθηλωμένα τα ωρομίσθια των εκπαιδευτικών

Στο επίκεντρο της επιστολής προς τον υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κ. Βλάση, βρίσκεται το ωρομίσθιο των περίπου 5 ευρώ καθαρά που, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, λαμβάνει η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στις ιδιωτικές δομές.

Η Ομοσπονδία συνδέει το αίτημα με την περίοδο αυξημένης κερδοφορίας των ιδιωτικών ΣΑΕΚ, επισημαίνοντας ότι μετά την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής μεγάλο μέρος των υποψηφίων που μένουν εκτός δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης κατευθύνεται στις ιδιωτικές μονάδες κατάρτισης. Παράλληλα, κάνει λόγο για μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τις αμοιβές στα δημόσια ΣΑΕΚ και ζητά να εφαρμοστεί αντίστοιχη ρύθμιση με εκείνη που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η επιστολή:

Επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τον Υφ. Παιδείας κ. Βλάση για αύξηση των εξευτελιστικών ωρομίσθιων των συναδέλφων μας στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) στην περίοδο της πιο «χρυσής» κερδοφορίας τους

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ. Βλάση, ζητώντας του να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, αντίστοιχη αυτής που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς σε Φροντιστήρια και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ώστε να αυξηθούν τα εξευτελιστικά ωρομίσθια των 5 ευρώ καθαρά που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών ΣΑΕΚ (με μια τέτοια ρύθμιση που θα υπολογίζει το ωρομίσθιο με βάση, όχι τις 40 ώρες, αλλά το μέσο όρο του εκπαιδευτικού ωραρίου (που είναι 21 ώρες), το ωρομίσθιο σχεδόν θα διπλασιαστεί).

Οι τραγικές αυτές αποδοχές, που είναι οι χαμηλότερες για επιστημονικό προσωπικό στην Ευρώπη, λαμβάνουν χώρα στην περίοδο της πιο «χρυσής» κερδοφορίας για τα ιδιωτικά ΣΑΕΚ που έχουν πολλαπλασιάσει το τζίρο τους, μετά την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τουλάχιστον 15.000 από τα 20.000 παιδιά που κόβονται κάθε χρόνο από την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση κατευθύνονται στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ με αποτέλεσμα την εκτίναξη των κερδών των ιδιωτικών αυτών μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας και μόνο Όμιλος (ο Όμιλος ΑΚΜΗ) που πρόσφατα εξαγοράστηκε από μεγάλο fund είχε έσοδα 57 εκατομμυρίων ευρώ και κέρδη προ φόρων 16 εκατομμυρίων ευρώ (τετραπλασιασμός κερδών μέσα σε ένα χρόνο)! Την ώρα, λοιπόν, που τα κέρδη των ιδιωτικών ΣΑΕΚ γιγαντώνονται, οι αποδοχές των συναδέλφων μας παραμένουν στάσιμες, ενώ μάλιστα η σύγκριση με τις αντίστοιχες των εκπαιδευτικών στα δημόσια ΣΑΕΚ είναι θλιβερή (5 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών, 13 έως 27 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων ΣΑΕΚ).

Η επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τον Υφυπουργό Παιδείας αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Όπως σας είχαμε αναφέρει και δια ζώσης και στην επιστολή μας, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο ωρομίσθιο των εκπαιδευτικών στα δημόσια ΣΑΕΚ και αυτό των συναδέλφων στις αντίστοιχες ιδιωτικές μονάδες. Ενώ το ωρομίσθιο στις δημόσιες δομές κινείται από τα 13 ευρώ (για τους εμπειροτέχνες) στα 27 ευρώ (για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές), στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών αμείβονται με το κατώτατο ωρομίσθιο της κοινής εργατικής νομοθεσίας (περίπου 5 ευρώ καθαρά)! Η αντισυνταγματική αυτή ανισότητα (στο άρθρο 22 του Συντάγματος αναφέρεται ρητά πως όλοι οι Έλληνες «έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας») λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο «παχιών αγελάδων» για τα ιδιωτικά ΣΑΕΚ που έχουν τετραπλασιάσει το τζίρο τους μετά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.). Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά στοιχεία αναφέρουν πως την πρώτη χρονιά εφαρμογής της Ε.Β.Ε. τουλάχιστον 16.000 περισσότεροι νέοι ενεγράφησαν στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ. Επομένως, η καθήλωση των αμοιβών των εκπαιδευτικών, την ώρα που οι ιδιωτικές αυτές δομές πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, είναι κοινωνικά άδικη. Επίσης, τραυματίζει την εκπαιδευτική συνοχή των μονάδων, μιας που είναι γνωστό επιστημονικά πως οι καλά αμειβόμενοι και ασφαλείς εκπαιδευτικοί παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Η πρότασή μας για την παροχή πιο δίκαιων αμοιβών για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, μιας που η σύναψη ΣΣΕ είναι εξαιρετικά δύσκολη (δεν υπάρχει εργοδοτικός φορέας στο χώρο) βασίζεται σε ρύθμιση που ψηφίστηκε το 2016 (άρθρο 30, Ν. 4415/2016), προκειμένου να ενισχυθεί το ωρομίσθιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το ωρομίσθιο υπολογίζεται με βάση το 21ωρο (το μέσο όρο δηλαδή παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και όχι το 40ωρο. Αυτό, άλλωστε, είναι και ένα μέτρο λογικής, καθώς η εκπαιδευτική πραγματικότητα καθιστά σχεδόν αδύνατη την παροχή 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως . Αν και θεωρούμε ότι η αμοιβή των συναδέλφων μας θα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με αυτή των εκπαιδευτικών στα δημόσια ΣΑΕΚ (όπως συμβαίνει, άλλωστε, στην ιδιωτική τυπική εκπαίδευση), εκτιμούμε πως, μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα υπογραφής ΣΣΕ, η αύξηση που θα προκύψει για το ωρομίσθιο των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών ΣΑΕΚ μπορεί να αντιμετωπίσει τις απολύτως στοιχειώδεις ανάγκες τους σε μια περίοδο που το εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται από την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.

Όπως η κυβέρνηση πολλάκις έχει τονίσει, η θεμελίωση μιας ποιοτικής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι κρίσιμη για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη. Τούτο όμως δεν θα είναι εφικτό, αν δεν αμείβονται καλά οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο χώρο. Είναι ανάγκη από το στάδιο των διαρκώς μετακινούμενων εκπαιδευτικών που βλέπουν τα ιδιωτικά ΣΑΕΚ ως ένα χώρο πρόσκαιρης, σχεδόν αναγκαστικής απασχόλησης, να περάσουμε στο στάδιο του κλάδου, με ευχαριστημένους εκπαιδευτικούς που με ζέση και αγάπη θα παραμένουν για χρόνια στις μονάδες τους. Ελπίζουμε πως θα μελετήσετε με θετικό πνεύμα το αίτημά μας.»