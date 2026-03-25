ΣΑΕΚ: Στη Βουλή η αντιστοίχιση τίτλων σπουδών των σχολών

Ασάφειες στους Οδηγούς Κατάρτισης των ΣΑΕΚ για την αντιστοίχιση τίτλων σπουδών φέρνει στη Βουλή ερώτηση που ζητά ενιαίες διευκρινίσεις και σαφές πλαίσιο εφαρμογής.

Το ζήτημα της αντιστοίχισης τίτλων σπουδών στους Οδηγούς Κατάρτισης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Β’ Πειραιώς Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, με ερώτηση που κατέθεσε στις 20 Μαρτίου 2026 προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η παρέμβαση αναδεικνύει προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή των νέων Οδηγών Κατάρτισης, τα οποία επηρεάζουν άμεσα εκπαιδευτές και τη λειτουργία των προγραμμάτων, δημιουργώντας ερωτήματα για την ερμηνεία και την ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Το πρόβλημα με την αντιστοίχιση τίτλων σπουδών

Σύμφωνα με την ερώτηση, εκπαιδευτές που διαθέτουν τίτλους σπουδών από το Τμήμα Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάθεση μαθημάτων. Το συγκεκριμένο Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Διατροφή και Διαιτολογία», ενώ σήμερα λειτουργεί ως «Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας».

Η βασική αιτία του προβλήματος δεν αφορά το επίπεδο ή το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, αλλά τη διαφοροποίηση των ονομασιών του ίδιου Τμήματος στο πέρασμα των ετών, γεγονός που δεν αποτυπώνεται ρητά στους νέους Οδηγούς Κατάρτισης.

Ασάφεια αρμοδιοτήτων και διαφορετικές ερμηνείες

Όπως επισημαίνεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρίζουν ότι οι τίτλοι σπουδών των Τ.Ε.Ι. αποτελούν τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης και διατηρούν πλήρως τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Ωστόσο, οι τοπικές διοικήσεις των ΣΑΕΚ δηλώνουν ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν την ισοτιμία ή την αντιστοίχιση των τίτλων.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα κενό ερμηνείας, το οποίο οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές εφαρμογής, ακόμη και μεταξύ ΣΑΕΚ που ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια.

Διαφορετική εφαρμογή μεταξύ ΣΑΕΚ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι σε ορισμένες ΣΑΕΚ οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών γίνονται αποδεκτοί, ενώ σε άλλες όχι. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για ενιαία προσέγγιση και σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο.

Η απουσία κοινής γραμμής δημιουργεί εύλογες απορίες στους εκπαιδευτές και ενδέχεται να επηρεάζει τόσο την επαγγελματική τους αξιοποίηση όσο και την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η βουλευτής θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο που διέπει την αντιστοίχιση τίτλων σπουδών.

Μεταξύ άλλων, ερωτάται αν το Υπουργείο προτίθεται να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο για την αντιστοίχιση παλαιότερων τίτλων με τις νέες ονομασίες, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την επίσημη ερμηνεία, αν υπάρχει πρόβλεψη επικαιροποίησης των Οδηγών Κατάρτισης και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου σε όλες τις ΣΑΕΚ της χώρας.

Ανάγκη για ενιαίο και σαφές πλαίσιο

Το θέμα που αναδεικνύεται δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά αφορά τη συνολική λειτουργία του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης. Η ύπαρξη διαφορετικών ερμηνειών δημιουργεί αστάθεια και αβεβαιότητα για εκπαιδευτές και δομές.

Η ανάγκη για σαφείς οδηγίες, επικαιροποίηση των κανονιστικών κειμένων και ενιαία εφαρμογή των κανόνων κρίνεται επιτακτική, ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία και η ομαλή λειτουργία των ΣΑΕΚ σε πανελλαδικό επίπεδο.