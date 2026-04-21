Ζαχαράκη: 13 Κέντρα Καινοτομίας αλλάζουν την εκπαίδευση

Πίνακας περιεχομένων

Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη: «Στόχος μας και τα 13 Κέντρα Καινοτομίας να λειτουργήσουν ως ζωντανοί πόλοι δημιουργίας και έμπνευσης, υλοποιώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που ενισχύουν την κριτική σκέψη των παιδιών»

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Alar Karis, υποδέχτηκε χθες, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο Συντονιστικό Κέντρο των Κέντρων Καινοτομίας, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαιδευτικής καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης των εκπαιδευτικών συστημάτων, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε δηλώσεις της μετά την σύντομη ξενάγηση του Προέδρου Alar Karis στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Εσθονία αποτελεί μια χώρα πρότυπο όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. «Είχαμε μια ζωντανή και παραγωγική συζήτηση, για το πως η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το πεδίο όπου η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγουν νέους ορίζοντες για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας, όχι ως θεωρία αλλά ως καθημερινή εμπειρία μάθησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εθνική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αγγίζει ήδη όλη τη χώρα, φέρνοντας τη γνώση πιο κοντά σε κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια.

Στόχος μας και τα 13 Κέντρα Καινοτομίας να λειτουργήσουν ως ζωντανοί πόλοι δημιουργίας και έμπνευσης, συνδυάζοντας σύγχρονες υποδομές με ψηφιακές υπηρεσίες και υλοποιώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που ενισχύουν την κριτική σκέψη των παιδιών.

Αυτό μπορεί να «αγγίξει» κάθε μεριά της Ελλάδας. Μια ψηφιακή τάξη με τους διαδραστικούς πίνακες, με τα σετ ρομποτικής, με τα πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά σενάρια, γίνεται μια τάξη η οποία «ταξιδεύει» και δίνει ευκαιρίες. Αυτό είναι το νόημα της μεγάλης μας προσπάθειας σε όλα τα παιδιά. Μαθαίνουμε από την Εσθονία. Συνεργαζόμαστε ούτως ή άλλως και στο πρόγραμμα της OpenAI, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Συζητήσαμε με τον Πρόεδρο, πώς μπορούν τα κοινά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αλλά και οι ανταλλαγές μαθητών και μαθητριών, να γίνουν πράξη από μια χώρα η οποία ούτως ή άλλως έχει τόσα να μας δείξει στο εύρος της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης.

Οραματιζόμαστε σχολεία που δεν μεταδίδουν απλώς γνώση, αλλά καλλιεργούν σκέψη. Χώρους όπου η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο δημιουργίας. Εκεί όπου ένα παιδί δεν μαθαίνει απλώς τι είναι η καινοτομία, αλλά τη βιώνει.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εσθονίας, Alar Karis, έδειξε εντυπωσιασμένος από το Κέντρο Καινοτομίας, συγχαίροντας την Ελληνική Κυβέρνηση και δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τον ίδιο, τόσο ως Πρόεδρο όσο και ως πρώην υπότροφο, η επίσκεψή του σε έναν χώρο που δημιουργήθηκε μόλις πρόσφατα, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμότερες ευχές του προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Τόνισε ότι οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι εντυπωσιακές, όχι μόνο στη συγκεκριμένη δομή αλλά και σε συνολικά 13 διαφορετικά σημεία, υπογραμμίζοντας μάλιστα αστειευόμενος ότι, θα ήθελε να γίνει και ο ίδιος μαθητής.

Επιπλέον, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη των νέων, ιδίως στον τομέα της μηχανικής, όπου –όπως σημείωσε– υπάρχει έλλειμμα τόσο στην Εσθονία όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη. Επισήμανε την ανάγκη πρώιμης εξοικείωσης των παιδιών με τη ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών με την OpenAI, σημειώνοντας ότι, παρά τις επιμέρους διαφορές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας, ενώ χαρακτήρισε τον χώρο ως ένα ιδανικό περιβάλλον για μάθηση και εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η εσθονική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», καθ. Δημήτριο Σερπάνο και την Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, καθ. Ζαχαρούλα Σμυρναίου για τη λειτουργία και τον στρατηγικό σχεδιασμό του εθνικού δικτύου των Κέντρων Καινοτομίας, το οποίο αναπτύσσεται σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες υποδομές και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται, με έμφαση στη βιωματική και διεπιστημονική μάθηση.

Τον Πρόεδρο συνόδευε επίσημη αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, Karin Rannu, καθώς και στελέχη της Προεδρίας, της Διπλωματικής Υπηρεσίας και της Πρεσβείας της Εσθονίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι διαδραστικές επιδείξεις τεχνολογιών αιχμής, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν:

εμβυθιστικές εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR),

εργαλεία ψηφιακής σχεδίασης και κατασκευής με χρήση 3D σαρωτών και εκτυπωτών,

δραστηριότητες STEM με αξιοποίηση ψηφιακών μικροσκοπίων,

προηγμένα ρομποτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου βιονικού τετράποδου ρομπότ με ρομποτικό βραχίονα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης,

λύσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) για τη δημιουργία «έξυπνων» μαθησιακών περιβαλλόντων.

Τα Κέντρα Καινοτομίας συνιστούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδέει την εκπαίδευση με τις τεχνολογίες αιχμής, ενισχύοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η κριτική σκέψη.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή εκπαίδευση και ειδικότερα με το Digital Education Action Plan 2021–2027, καθώς και με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ για την καινοτομία στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας επιβεβαίωσε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της εκπαιδευτικής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η δράση «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ic.cti.gr/