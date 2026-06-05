Πανελλήνιες 2026: Παρ’ ολίγον θρίλερ με τα θέματα – Τι έγινε

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Τεχνικό πρόβλημα στη λήψη των θεμάτων στο εξεταστικό κέντρο της Αλοννήσου προκάλεσε αναστάτωση στις Πανελλήνιες, ωστόσο αποκαταστάθηκε έγκαιρα και οι εξετάσεις ξεκίνησαν κανονικά.

Στιγμές αγωνίας έζησαν σήμερα, 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην Αλόννησο, καθώς λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στη λήψη των θεμάτων.

Η δυσκολία κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, χωρίς τελικά να υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξή τους.

Το πρόβλημα στη λήψη των θεμάτων

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το πρόβλημα διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 6:30 το πρωί.

Στο εξεταστικό κέντρο της Αλοννήσου καταγράφηκε αδυναμία παραλαβής των θεμάτων μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς υπήρχε κίνδυνος να επηρεαστεί η ομαλή έναρξη των εξετάσεων.

Οι αρμόδιοι φορείς τέθηκαν σε ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει εναλλακτική λύση αν το τεχνικό πρόβλημα δεν αποκαθίστατο εγκαίρως.

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Η κινητοποίηση του Λιμενικού

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου.

Το Λιμενικό τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να συνδράμει αν χρειαζόταν στη θαλάσσια μεταφορά των θεμάτων.

Το σχέδιο προέβλεπε, εφόσον απαιτούνταν, μεταφορά των θεμάτων από τη Σκόπελο προς την Αλόννησο.

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Η μεταφορά θα γινόταν μέσω μέλους της Λυκειακής Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξεταστική διαδικασία θα προχωρούσε κανονικά.

Αποκαταστάθηκε έγκαιρα η τεχνική δυσκολία

Τελικά, χάρη στην άμεση παρέμβαση και τη συνδρομή της ΕΕΔΔΕ Μαγνησίας, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε εγκαίρως.

Η λήψη των θεμάτων πραγματοποιήθηκε κανονικά και η έναρξη των εξετάσεων δεν επηρεάστηκε.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους υποψηφίους να εξεταστούν χωρίς καθυστέρηση.

Παρά το απρόοπτο, η διαδικασία στην Αλόννησο ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Ικανοποίηση για την ετοιμότητα των αρχών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση του Λιμενικού Σώματος.

Όπως επισημάνθηκε, η ετοιμότητα των αρχών συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των Πανελληνίων.

Η υπόθεση ανέδειξε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η έγκαιρη αντίδραση απέτρεψε καθυστερήσεις και διασφάλισε την ισότιμη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία.

Η συμμετοχή στη Μαγνησία

Συνολικά, στα 24 εξεταστικά κέντρα της Μαγνησίας εξετάστηκαν 1.338 υποψήφιοι.

Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι ήταν 1.440, με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει το 92,9%.

Παρά το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε στην Αλόννησο, η εξεταστική διαδικασία κύλησε ομαλά.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας των φορέων που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών.

Συνδρομή και από την Αστυνομία

Όπως έγινε γνωστό, για όλες τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων 2026 για τα ΓΕΛ, υπάρχει και συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας σε συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς θεμάτων.

Η μεταφορά των θεμάτων από το ΓΕΛ Νέας Αγχιάλου στο εξεταστικό κέντρο του 2ου Ημερήσιου Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Νέας Αγχιάλου, στο Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας, πραγματοποιείται με περιπολικό.

Οι ενέργειες αυτές, όπως επισημαίνεται, αναδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των Αστυνομικών και Λιμενικών αρχών.

Στόχος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η απρόσκοπτη συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις.