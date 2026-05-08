Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι που θα την λάβουν

Η επιστροφή ενοικίου αποκτά μόνιμο χαρακτήρα για εργαζομένους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με στόχο τη στήριξη όσων αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία σε άλλη περιοχή. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την καταβολή δύο ενοικίων ετησίως, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το μέτρο αφορά περίπου 50.000 εργαζομένους, κυρίως από τον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης, που υπηρετούν στην περιφέρεια, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση

Δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που εργάζονται εκτός της έδρας τους και αναγκάζονται να καλύπτουν έξοδα στέγασης. Η ενίσχυση δίνεται οριζόντια, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς.

Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι

Η επιστροφή φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο ώστε η ενίσχυση να μην υπερβαίνει το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί.

Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του μισθώματος και τη διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο έτος.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Για το 2026 προβλέπεται η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομικά το δεύτερο ενοίκιο του 2024.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη πληρωμές που αντιστοιχούν στα ενοίκια του 2025, μαζί με την καθιερωμένη ετήσια επιστροφή.

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Η επιστροφή για το 2024 θα δοθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Για τις επόμενες καταβολές, απαραίτητη είναι η ηλεκτρονική καταχώριση του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση.

Ο στόχος της παρέμβασης

Η καθιέρωση της επιστροφής ενοικίου ως μόνιμου μέτρου αποσκοπεί στην ενίσχυση των εργαζομένων που καλύπτουν ανάγκες σε περιοχές με ελλείψεις προσωπικού.

Παράλληλα, επιχειρεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη στελέχωση υπηρεσιών σε περιοχές όπου η εύρεση κατοικίας και το κόστος στέγασης αποτελούν σημαντικά εμπόδια.