ΔΥΠΑ: Τι πρέπει να ξέρετε για το επίδομα ανεργίας – Πότε μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ

Το νέο επίδομα ανεργίας εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2026, με εξατομικευμένο υπολογισμό βάσει μισθού, ετών ασφάλισης και εισφορών.

ΔΥΠΑ– Επίδομα ανεργίας: Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από την 1η Απριλίου 2026 το νέο καθολικό μοντέλο, με το ενιαίο ποσό των 540 ευρώ να καταργείται και την ενίσχυση να υπολογίζεται πλέον με εξατομικευμένα κριτήρια.

Το νέο σύστημα συνδέει το ύψος της επιδότησης με τον προηγούμενο μισθό, τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές του δικαιούχου, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο που παρουσιάζεται ως πιο δίκαιο και ανταποδοτικό.

Πώς αλλάζει το ποσό του επιδόματος ανεργίας

Με το νέο πλαίσιο, το επίδομα ανεργίας δεν καταβάλλεται πλέον ως ίδιο ποσό για όλους τους δικαιούχους. Η ενίσχυση εξατομικεύεται και υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία από την προηγούμενη εργασιακή πορεία του ανέργου.

Το ποσό ξεκινά υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες της επιδότησης και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκειά της. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ.

Ο ρόλος του μισθού και των ετών ασφάλισης

Για τον υπολογισμό του νέου ποσού λαμβάνεται υπόψη ο προηγούμενος μισθός του δικαιούχου, με βάση τον μέσο όρο των μεικτών αποδοχών του τελευταίου εξαμήνου πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έχουν τα έτη ασφάλισης. Το μεταβλητό μέρος της ενίσχυσης, το οποίο λειτουργεί ως «μπόνους», εξαρτάται από τον ασφαλιστικό βίο του δικαιούχου, από το 4ο έως το 20ό έτος ασφάλισης.



Το σταθερό και το μεταβλητό μέρος της ενίσχυσης

Το νέο επίδομα ανεργίας αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό μέρος. Το σταθερό μέρος αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου ημερομισθίου.

Το μεταβλητό μέρος διαμορφώνεται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του δικαιούχου. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα συνδέει την προηγούμενη εργασιακή διαδρομή και τις εισφορές με το τελικό ύψος της επιδότησης.

Η διάρκεια και οι πρόσθετες παροχές

Η μέγιστη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας θα φτάνει τους 24 μήνες, σύμφωνα με το νέο μοντέλο που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται και πρόσθετες παροχές, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και προσαυξήσεις για παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα κίνητρα για γρήγορη επαναπρόσληψη

Το νέο σύστημα ενσωματώνει κίνητρα για ταχύτερη επιστροφή στην αγορά εργασίας. Η λογική του μοντέλου δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική στήριξη, αλλά συνδέεται και με την επανένταξη του δικαιούχου στην απασχόληση.

Όποιος αρνηθεί τρεις φορές πρόταση από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης θα αποκλείεται από το επίδομα, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο πλαίσιο.