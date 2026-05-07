Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Πίνακας περιεχομένων
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το οικείο ΑΤ.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7/5 στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Θρασυβούλου, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται άμεσα στο Θριάσειο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr
Στην Κατηγορία: ΕΙΔΗΣΕΙΣ