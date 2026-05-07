ΔΥΠΑ: Έρχονται προσλήψεις σε δήμους και Περιφέρεια

Η προσπάθεια για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» εισέρχεται σε νέα φάση, μέσα από την υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης, το οποίο συνδυάζει τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών με έργα αποκατάστασης υποδομών και δημόσιων εγκαταστάσεων.

ΔΥΠΑ – Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 19,2 εκατ. ευρώ για δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του ΕΣΠΑ. Η δράση προβλέπει την τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας σε δήμους της Θεσσαλίας και σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των παρεμβάσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην υποστήριξη πολιτών που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας, αλλά και ανθρώπων με περιορισμένα τυπικά προσόντα, παρέχοντας δυνατότητα οκτάμηνης πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε μια περιοχή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές, την αγροτική οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι παρεμβάσεις και οι τομείς απασχόλησης

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών και τη σταδιακή επαναφορά της λειτουργικότητας στις τοπικές κοινωνίες.

Στον τομέα της καθαριότητας και των υποδομών, προβλέπονται εργασίες συντήρησης σε δημόσιους χώρους, αποκατάστασης πάρκων, αλλά και καθαρισμοί σε σχολεία και δημοτικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, όπως οι καθαρισμοί ρεμάτων, οι αναδασώσεις και η απομάκρυνση φερτών υλικών από αγροτικές εκτάσεις, με στόχο την επαναφορά της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Ταυτόχρονα, μέρος των εργαζομένων θα στελεχώσει κοινωνικές δομές και διοικητικές υπηρεσίες που συμμετέχουν στον συντονισμό των έργων αποκατάστασης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ενίσχυση σε κοινωνικά παντοπωλεία, δομές φιλοξενίας και επιστημονικές ομάδες που υποστηρίζουν την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη δράσεις κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

Η επιλογή των ανέργων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και διαδικασίας μοριοδότησης.

Οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα μέσω της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ενίσχυσης της Θεσσαλίας, με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς εργασίας σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.